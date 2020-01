Handelszeitung

Gebührenfalle Immobilienkauf

Schweizweit erstmalig und exklusiv hat die «Handelszeitung» die Gebühren bei einem Hauskauf in den Kantonen untersucht. Beim Kauf einer Immobilie kommen teilweise mehrere zehntausend Franken an Gebühren hinzu. Am teuersten wird es in im Kanton Freiburg, wo fast 30'000 Franken an Gebühren für den Kauf einer Immobilie im Wert von 850'000 Franken hinzukommen. Nach Freiburg gehören Graubünden (20'000 Franken) und Luzern (18'000 Franken) zu den schlimmsten Gebührenhöllen für Immobilienkäufer.

