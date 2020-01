Handelszeitung

WEF 2020: Mittwoch, 21. Januar, wird zum Tag der Vegetarier

Zürich (ots)

Am Dienstag, 21. Januar, startet das World Economic Forum in Davos; am Mittwoch, 22. Januar, wird der Wirtschaftsgipfel zur fleischfreien Zone, wie «Handelszeitung»-Recherchen zeigen. Dann wird im Kongresszentrum ausschliesslich pflanzenbasierte Kost serviert. WEF-Chef Klaus Schwab hat die Kantine am WEF-Hauptsitz in Cologny GE bereits vor Monaten - jeweils mittwochs - als fleischfrei erklärt.

Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch