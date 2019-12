Handelszeitung

Media Service: Exklusive Immo-Analyse: Hohe Gewinne für Vermieter

Zürich (ots)

In der Gemeinde St. Niklaus im Wallis können Vermieter über 20 Prozent Gewinn auf ihr Eigenkapital erwirtschaften. Das ist das Ergebnis einer exklusiven Immobilienanalyse aller Deutschschweizer Gemeinden des Datenanbieters Pricehubble für die «Handelszeitung». Bei den Gemeinden mit über 15'000 Einwohnern liegt in Grenchen die höchste Rendite drin - auf dem Eigenkapital ist hier 12 Prozent Gewinn möglich. Hinter Grenchen folgen in der Rendite-Rangliste der Städte Pratteln, Biel und Solothurn. Am tiefsten sind die Renditen in Pontresina, Samedan und Adelboden.

Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per e-mail

newsdesk@ringieraxelspringer.ch