Media Service: Die IST Investmentstiftung bietet die besten 3a-Fonds

Noch bis Ende Jahr kann in steuerbegünstigte 3a-Fonds einbezahlt werden. Deshalb hat die Hochschule für Wirtschaft in Freiburg diese Anlagemöglichkeit exklusiv für die «Handelszeitung» analysiert. Die besten Noten erhalten die 3a-Fonds der IST Investmentstiftung. Insgesamt zeigt die Studie, dass noch immer sehr viele, sehr teure 3a-Fonds am Markt sind. Die Verkäufer dieser Produkte stellen die Steuervorteile in den Vordergrund, und die Kunden beachten die Kosten zu wenig. Während die günstigsten Fonds weniger als 0,3 Prozent kosten, verlangen die teuersten 1,67 Prozent. Weil 3a-Vorsorge sehr langfristig ist, können die geringen Prozentunterschiede bedeuten, dass die Käufer der teuren Produkte schnell einmal 10'000 Franken mehr bezahlen als jene mit den günstigen Produkten. Die komplette Übersicht zeigt die «Handelszeitung».

