Nichts ist so, wie es scheint: FOX präsentiert US-Mystery-Serie "Emergence" als deutsche TV-Premiere

- Exklusiv als deutsche TV-Premiere ab 4. Dezember 2019 immer mittwochs um 21.00 Uhr auf FOX - Exzellente Besetzung u.a. mit Allison Tolman, Alexa Swinton, Owain Yeoman und Ashley Aufderheide; produziert von Michele Fazekas und Tara Butters - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

Ein Stromausfall mitten in der Nacht, ein mysteriöser Flugzeugabsturz und das Auftauchen eines kleinen Mädchens versetzen die Bewohner einer Kleinstadt im Nordosten der USA in Aufruhr. An der Absturzstelle am Strand findet Polizeichefin Jo Evans die kleine Piper, unverletzt, aber ohne jede Erinnerung. Piper weiß weder, wer sie ist, noch, woher sie kommt oder was sie mit dem ominösen Flugzeugabsturz zu tun hat. Daraufhin passieren eine Reihe rätselhafter Ereignisse und Jo wird schnell klar, dass es sich bei Piper um kein normales Mädchen handelt. Zum Cast gehören neben Allison Tolman ("Fargo"), Alexa Swinton, Owain Yeoman, Ashley Aufderheide, Robert Bailey und Zabryna Guevara, auch Donald Faison ("Scrubs"), Clancy Brown sowie der aus "Lost" bekannte Terry O'Quinn als Gaststar. Geschrieben und produziert wurde die Serie von Michele Fazekas und Tara Butters ("Kevin (Probably) Saves the World", "Marvel's Agent Carter", "Resurrection", "Reaper"). Die Serie wird von ABC Studios produziert.

FOX präsentiert die 13-teilige neue Serie "Emergence" ab 4. Dezember immer mittwochs um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.

Über "Emergence"

Jo Evans (Allison Tolman), die taffe Polizeichefin einer verschlafenen Long Island-Gemeinde, nimmt die kleine Piper (Alexa Swinton) nach einem ungeklärten Flugzeugabsturz bei sich auf. Doch durch diese Entscheidung gerät sie in einen Strudel krimineller Machenschaften. Piper hat ihr Gedächtnis verloren und Jo ist entschlossen, herauszufinden, wer das Mädchen ist und woher es kommt. Als während der Räumarbeiten vermeintliche Luftsicherheits-beamte auftauchen und kurz darauf ein verdächtiges Paar auf der Polizeiwache erscheint, um ihre angebliche Tochter abzuholen, wird Jo klar, dass sie in ein Komplott ungeahnten Ausmaßes geraten ist. Sie kämpft nun an zwei Fronten gegen einen unbekannten Feind: Einerseits möchte sie in ihrer Rolle als Polizistin Piper beschützen, die ihr und ihrer Familie mehr und mehr ans Herz wächst. Andererseits hat sie als alleinerziehende Mutter aber auch die Verantwortung für die Sicherheit ihrer eigenen Tochter. Im Verlauf der Geschichte werden sowohl Jos Familie als auch der investigative Journalist Benny Gallagher (Owain Yeoman) immer tiefer in das Rätsel um Piper hineingezogen. Unerklärliche Ereignisse setzen Naturgesetze außer Kraft und die Beziehungen in der Familie werden auf eine schmerzhafte Probe gestellt.

Sendetermine:

- Die erste Staffel von "Emergence" als deutsche TV-Premiere ab 4. Dezember 2019 immer dienstags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle dreizehn Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar

