bonus.ch über die Mobiltelefonie: Noch nie wechselte die Schweizer Bevölkerung so oft den Anbieter und bezahlte so wenig für ihr Mobilfunkabonnement!

In 2014 zahlten nur 22% der Schweizer Bevölkerung weniger als CHF 40.- pro Monat für ihr Mobilfunkabonnement. Jetzt sind es 42%! Die Preisbrecher-Aktionen der Mobilfunkanbieter haben eine starke Wirkung: Nie zuvor wechselten so viele Menschen den Anbieter.

Das Schweizer Online-Vergleichsportal bonus.ch führte seine jährliche Zufriedenheitsumfrage zum Thema Mobiltelefonie durch. Dieses Jahr nahmen mehr als 1300 Personen an dieser Umfrage teil und äusserten ihre Meinung über ihre Mobilfunkanbieter. Die erhaltenen Antworten wurden in Noten von 1 bis 6 umgewandelt, wobei 6 die beste Note ist.

Noch nie gaben Mobilfunkabonnenten so wenig aus!

In den letzten Jahren ergriffen die Mobilfunkanbieter vermehrt Massnahmen, um die Marktpreise zu unterbieten und neue Kunden zu gewinnen. Unweigerlich sinken die Preise, die Menschen wechseln zu einem anderen Anbieter und zahlen weniger für ihr Mobilfunkabonnement. In 2022 geben 42% der Befragten monatlich weniger als CHF 40.- aus. Ein Rekord!

Die Deutschschweizer zahlen weniger als alle anderen

Fast die Hälfte der Deutschschweizer hat ein Mobilfunkabonnement, das weniger als CHF 40.- kostet. Die Westschweizer (38%) und die italienischsprachigen Schweizer (34%) sind weniger gut gestellt und müssen mit höheren Mobilfunkpreisen rechnen.

Anbietertreue: ein historischer Tiefststand

Der Preiskampf auf dem Mobilfunkmarkt führt dazu, dass die Schweizer Bevölkerung häufiger den Anbieter wechselt, um von attraktiven Angeboten zu profitieren und Geld zu sparen. In 2022 liegt der Anteil der Kunden, die seit mehr als 5 Jahren beim selben Anbieter sind, bei 60%. Ein historisch niedriger Rekordwert.

Mit zunehmendem Alter zunehmende Treue

Junge Menschen sind ihrem Mobilfunkanbieter am wenigsten treu. Zwar ist die Hälfte von ihnen seit mehr als 5 Jahren bei einem Mobilfunkanbieter, 29% jedoch erst seit weniger als 2 Jahren. Im Gegensatz dazu haben 62% der Senioren ihren Anbieter seit mehr als 5 Jahren nicht mehr gewechselt, gegenüber 18% seit weniger als 2 Jahren.

Die Deutschschweizer wechseln am häufigsten den Anbieter

Wenn man die Ergebnisse der Sprachregionen vergleicht, bleiben die Deutschschweizer am wenigsten lang bei ihrem Mobilfunkanbieter. Dagegen ist die Treue in der italienischen Schweiz am höchsten.

Treue gemäss Anbieter

Bei den Betreibern sind die Unterschiede, was die Treue betrifft, sehr ausgeprägt. Bei einigen etablierten Anbietern wie Swisscom (86%) oder Sunrise (62%) ist der Anteil der Kunden, die seit mehr als 5 Jahren dabei sind, hoch. Neuere Anbieter wie Wingo (5%) oder yallo (22%), die regelmässig starke Preisaktionen durchführen, haben mehr Mühe, ihre Kunden an sich zu binden.

Attraktive Angebote als Hauptgrund für einen Anbieterwechsel

Bei Abonnements und Prepaid-Karten sind für 46% der Befragten die günstigen Angebote der Hauptgrund für einen Anbieterwechsel. Bei jungen Menschen ist dieses Phänomen mit 52% noch ausgeprägter.

Die Westschweizer und die italienischsprachigen Schweizer sind für interessante Angebote am empfänglichsten

Zu beachten ist auch, dass die Deutschschweizer (40%) ein geringeres Interesse an interessanten Angeboten haben als die Westschweizer (51%) und die italienischsprachigen Schweizer (52%).

Globale Zufriedenheit und Noten der Anbieter

In 2022 erhielten die Mobilfunkanbieter eine Gesamtnote von 5.1 von 6 ("gut"). Wingo, der im Vorjahr beliebteste Anbieter, führt die Zufriedenheitsumfrage mit einer Gesamtnote von 5.3 erneut an. Knapp dahinter teilen sich CoopMobile, M-Budget und yallo mit einer Durchschnittsnote von 5.2 den 2. Platz. Mit der Note 5.1 ergänzt Swisscom das Podium.

