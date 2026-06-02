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Terapia farmacologica sotto controllo - Medi+ ora anche per tutti gli assicurati di base Atupri

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Berna (ots)

Medi+ rende l'assunzione e la gestione dei medicamenti semplici e sicure. L'assistente digitale dei medicamenti di Zur Rose è disponibile da subito gratuitamente anche per tutti gli assicurati di base Atupri.

Le clienti e i clienti con un'assicurazione di base Atupri possono utilizzare da subito gratuitamente l'assistente digitale dei medicamenti Medi+ di Zur Rose. Medi+ aiuta a gestire in modo chiaro i medicamenti nella vita quotidiana e favorisce una corretta assunzione. Il servizio basato sul web è disponibile tramite l'account cliente personale Zur Rose e l'app Zur Rose e può essere utilizzato indipendentemente dal punto di acquisto dei medicamenti.

Tra le funzioni principali di Medi+ figurano:

una panoramica generale della terapia farmacologica personale

un piano di assunzione individuale con funzione di promemoria tramite notifica push, SMS o e-mail

tramite notifica push, SMS o e-mail richieste digitali di ricette e medicamenti direttamente presso lo studio medico

direttamente presso lo studio medico un calcolatore del potenziale di risparmio dei generici, che mostra i possibili risparmi rispetto ai preparati originali

Supporto per la sicurezza e la consapevolezza dei costi

Medi+ promuove non solo l'aderenza alla terapia, ma anche la gestione consapevole dei costi dei medicamenti. I farmaci generici e biosimilari hanno la stessa efficacia, ma sono più economici dei preparati originali e sono soggetti a un'aliquota percentuale inferiore. Il calcolatore del potenziale di risparmio integrato crea trasparenza e favorisce decisioni consapevoli da parte dei pazienti.

"Chi assume regolarmente medicamenti deve pensare a molte cose nella vita di tutti i giorni", conferma Nina Babst, responsabile Marketing e Vendita di Atupri. "Con Medi+ desideriamo aiutare concretamente i nostri clienti a tenere sotto controllo la loro terapia farmacologica in modo semplice e sicuro. Per noi Medi+ è un valido esempio di come le offerte digitali possano semplificare sensibilmente la vita di tutti i giorni."

Emanuel Lorini, CEO Zur Rose: "Medi+ offre pratiche funzioni che semplificano la vita quotidiana di persone che devono assumere regolarmente medicamenti e migliora l'aderenza alla terapia. Siamo lieti di poter offrire questo servizio anche a tutti gli assicurati di base di Atupri."

Maggiori informazioni su Medi+: zurrose.ch/it/mediplus

Chi è Atupri: dal 1910 un impegno per le persone e la loro salute

Atupri Assicurazione della salute SA è un'azienda svizzera con oltre 210'000 assicurati e sede centrale a Berna. Atupri offre modelli moderni e innovativi per l'assicurazione di base e complementare, orientati alle esigenze della propria clientela. Concentrandosi sulle soluzioni digitali per la salute, sulla consulenza personale e sulla prevenzione, Atupri struttura l'assistenza sanitaria in modo semplice e accessibile. All'insegna del motto "Sano è ciò che ti fa bene", Atupri promuove la responsabilità personale e aiuta le persone a trovare la propria strada per la tutela della salute.

www.atupri.ch

Informazioni su Zur Rose

Zur Rose, del Gruppo Medbase, è una delle aziende leader tra i grossisti di medicamenti e le farmacie online in Svizzera. Con il suo modello di business offre un approvvigionamento farmaceutico di alta qualità, sicuro e conveniente, distinguendosi per il costante sviluppo di servizi digitali per la salute. Zur Rose gestisce anche una piattaforma online multiseller per prodotti per la salute che non necessitano di prescrizione, cosmetici e articoli per l'igiene.

www.zurrose.ch/it