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Atupri poursuit avec succès sa croissance durable

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Bern (ots)

Atupri Assurance de la santé SA peut se prévaloir d'un exercice 2025 positif. Avec un bénéfice annuel de CHF 18,5 millions et une croissance de la clientèle de 5,5 %, l'entreprise a démarré l'année 2026 en position de force.

Grâce à des produits attractifs et à des prestations de service solides, Atupri a pu accueillir une fois de plus au 1er janvier 2026 un grand nombre de nouvelles et de nouveaux assuré-e-s. Le nombre de personnes assurées dans l'assurance de base a augmenté pour atteindre plus de 184 500 (2024: 173 500). Le portefeuille de clients des assurances complémentaires a également connu une évolution réjouissante. Au total, 211 500 clientes et clients font désormais confiance à Atupri.

Avec une augmentation du volume de primes de plus de 17 % et un solide bénéfice de CHF 18,5 millions, le résultat d'Atupri est quasiment identique à celui de l'année précédente. Le Combined Ratio dans le domaine AOS est resté stable et s'élève à 99,2 % (2024: 98,8 %). Dans le même temps, le taux de solvabilité dans l'assurance de base a encore pu être renforcé.

Atupri continue d'investir de manière ciblée dans de nouvelles offres et solutions numériques. "Ces chiffres réjouissants confirment notre orientation stratégique. Nous allons développer systématiquement nos services afin de rendre l'expérience client de nos assuré-e-s étonnamment simple et adaptée aux besoins", confirme Caroline Meli, CEO.

Vers le rapport de gestion

À propos d'Atupri - Un engagement au service des personnes et de leur santé depuis 1910

La société Atupri Assurance de la santé SA est une assurance de la santé suisse qui compte plus de 210'000 assuré-e-s et dont le siège principal est à Berne. Elle propose des modèles d'assurance modernes et innovants dans l'assurance de base et complémentaire, qui sont résolument axés sur les besoins de ses clientes et clients. L'accent est mis sur des solutions de santé numériques avec une touche personnelle, dans le but de rendre l'accès aux soins de santé étonnamment simple pour ses clientes et clients. Sous la devise "Ce qui te fait du bien est sain", Atupri encourage la responsabilité individuelle et aide les personnes à trouver ce qui est bon pour leur santé. Plus d'informations sur www.atupri.ch.