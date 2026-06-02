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La médication en un coup d'oeil - Medi+ désormais aussi pour l'ensemble des assuré-e-s de base d'Atupri

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Berne (ots)

Medi+ simplifie et sécurise la prise et la gestion des médicaments. L'assistant de médication numérique de Zur Rose devient également disponible gratuitement pour toutes les personnes possédant une assurance de base Atupri.

Les clientes et clients disposant d'une assurance de base Atupri peuvent dès à présent utiliser gratuitement l'assistant de médication numérique Medi+ de Zur Rose. Medi+ aide à gérer clairement les médicaments au quotidien et favorise une prise correcte. Le service basé sur le Web est disponible via le compte client personnel Zur Rose ainsi que via l'app Zur Rose, et peut être utilisé indépendamment de l'endroit où les médicaments sont retirés.

Les principales fonctions de Medi+ sont les suivantes:

vue d'ensemble des médicaments personnels

plan de prise personnel avec fonction de rappel par notification push, SMS ou e-mail

par notification push, SMS ou e-mail demandes numériques d'ordonnances et de médicaments directement auprès du cabinet médical

directement auprès du cabinet médical calculateur du potentiel d'économie lié aux génériques qui indique les économies possibles par rapport aux préparations originales

Soutien en matière de sécurité et de conscience des coûts

Medi+ encourage non seulement l'adhésion thérapeutique, mais aussi la gestion consciente des coûts des médicaments. Les génériques et les biosimilaires sont tout aussi efficaces que les originaux correspondants, coûtent nettement moins chers et sont soumis à une quote-part moins élevée. Le calculateur intégré de potentiel d'économie crée de la transparence et aide les patientes et patients à prendre des décisions éclairées.

"Si vous prenez régulièrement des médicaments, vous devez penser à beaucoup de choses au quotidien", confirme Nina Babst, responsable Marketing et Vente chez Atupri. "Avec Medi+, nous souhaitons aider concrètement nos clientes et clients à garder un oeil sur leurs médicaments de manière simple et sûre. Pour nous, Medi+ est un excellent exemple de la manière dont les offres numériques peuvent considérablement simplifier le quotidien."

Emanuel Lorini, CEO de Zur Rose: "Medi+ simplifie le quotidien des personnes qui doivent prendre régulièrement des médicaments grâce à des fonctionnalités pratiques, et améliore l'adhésion thérapeutique. Nous sommes heureux de pouvoir désormais proposer ce service à l'ensemble des assuré-e-s de base d'Atupri."

Plus d'informations sur Medi+ zurrose.ch/fr/mediplus

À propos d'Atupri - un engagement au service des personnes et de leur santé depuis 1910

Atupri Assurance de la santé SA est une assurance de la santé suisse qui compte plus de 210'000 assuré-e-s et dont le siège principal est à Berne. Elle propose des modèles d'assurance modernes et innovants dans l'assurance de base et complémentaire, qui sont axés sur les besoins de ses clientes et clients. L'accent est mis sur les solutions de santé numériques, le service personnalisé et la prévention afin de concevoir les soins de santé de manière simple et accessible. Sous la devise "Ce qui te fait du bien est sain", Atupri encourage la responsabilité individuelle et aide les personnes à trouver ce qui est bon pour leur santé.

www.atupri.ch

À propos de Zur Rose

Zur Rose, une entreprise du groupe Medbase, est l'un des plus importants grossistes pour le corps médical et l'une des principales pharmacies en ligne en Suisse. Grâce à son modèle commercial, l'entreprise assure un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix. Elle s'emploie par ailleurs à développer sans cesse ses services de santé numériques. Zur Rose exploite également une place de marché en ligne multivendeur proposant des produits de santé en vente libre, des cosmétiques et des articles d'hygiène.

www.zurrose.ch