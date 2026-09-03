Allianz Suisse

Allianz Suisse beschleunigt Schadenabwicklung nach schwerem Hagelereignis

Wallisellen (ots)

Über 11'000 Schadenmeldungen eingegangen – neue Triage und Hagel-Drive-Ins sorgen für schnellere Abwicklung

Die Allianz Suisse verzeichnet nach den schweren Hagelunwettern vom 28. August mittlerweile mehr als 11'000 Schadenmeldungen an Fahrzeugen. Die Zahl steigt weiterhin an. Um die grosse Anzahl Schadenfälle möglichst rasch und kundenfreundlich zu bearbeiten, hat die Allianz Suisse einen gezielten Triage-Prozess eingeführt und richtet in den betroffenen Regionen spezielle Hagel-Drive-Ins ein.

Bereits bei der Schadenmeldung wird gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden der optimale Abwicklungsweg festgelegt. Je nach Schadensbild werden die Fahrzeuge direkt in die Reparatur, in einen Hagel-Drive-In zur Begutachtung oder in eine beschleunigte Totalschadenabklärung gesteuert.

«Unser Ziel ist es, die betroffenen Kundinnen und Kunden so schnell wie möglich zu unterstützen und ihnen rasch Klarheit über das weitere Vorgehen zu verschaffen», sagt Camille Berger, Leiterin Schaden.

Drive-Ins und beschleunigter Totalschadenprozess

Für die schnelle Begutachtung von noch fahrfähigen Fahrzeugen richtet die Allianz Suisse in Aarau, Bachenbülach und Winterthur spezielle Hagel-Drive-Ins ein. Dort kommen moderne Hagelscanner zum Einsatz, welche die Schadenaufnahme beschleunigen und eine effiziente Weiterbearbeitung ermöglichen.

Fahrzeuge mit Verdacht auf Totalschaden werden direkt über die neue «Fastlane Totalschaden» abgewickelt. Kundinnen und Kunden müssen dabei nichts weiter unternehmen. Die Fahrzeuge werden durch den Assistance-Partner der Allianz Suisse abgeholt, fotografisch dokumentiert und anschliessend von Fahrzeugexpertinnen und -experten beurteilt. Auf dieser Grundlage wird die Entschädigung berechnet und bei entsprechender Deckung rasch ausbezahlt.

Mindestens hoher zweistelliger Millionenbetrag erwartet

Für eine abschliessende Bewertung des Ereignisses ist es noch zu früh. Nach ersten Indikationen rechnet die Allianz Suisse aktuell jedoch mit einer Schadensumme von mindestens einem hohen zweistelligen Millionenbetrag aus.

Bereits heute zeichnet sich ab, dass es sich um eines der grösseren Hagelereignisse der vergangenen Jahre handelt. Viele Fahrzeuge weisen erhebliche Schäden auf. Neben Karosserieschäden wurden auch Scheiben, Glasdächer und Panoramadächer beschädigt. Zudem wird ein im Vergleich zu früheren Hagelereignissen erhöhter Anteil an Fahrzeugen mit Totalschaden erwartet.

Mobilität der Kundinnen und Kunden sicherstellen

Um die Mobilität der betroffenen Kundinnen und Kunden auch während der Schadenabwicklung sicherzustellen, hat die Allianz Suisse zusätzliche Ersatzwagenkapazitäten geschaffen. Falls dennoch kein Fahrzeug verfügbar sein sollte, bietet das Unternehmen eine finanzielle Unterstützung als Mobilitätsüberbrückung an.

Mit der frühzeitigen Steuerung nach Schadenschwere, den spezialisierten Hagel-Drive-Ins und dem beschleunigten Totalschadenprozess reduziert die Allianz Suisse Wartezeiten und sorgt dafür, dass Kundinnen und Kunden rasch und unkompliziert Unterstützung erhalten.

Über die Allianz Suisse Gruppe

Die Allianz Suisse Gruppe ist mit einem Prämienvolumen von über 3.7 Mrd. Franken eine der führenden Versicherungsgesellschaften der Schweiz. Zur Allianz Suisse Gruppe gehören unter anderem die Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, die CAP Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG und die Quality1 AG. Die Geschäftstätigkeit der Allianz Suisse Gruppe umfasst Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Sie beschäftigt rund 3'600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist Teil der internationalen Allianz Gruppe, die in über 70 Ländern auf allen Kontinenten präsent ist. Seit dem Jahr 2000 ist das Unternehmen mit Spitzenpositionen im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) vertreten. Aktuell ist die Allianz Branchenführerin im weltweit beachteten Nachhaltigkeitsindex.

In der Schweiz verlassen sich über 1 Million Privatpersonen und über 100'000 Unternehmen in allen Lebens- und Entwicklungsphasen auf die Beratung und den Versicherungs- und Vorsorgeschutz der Allianz Suisse. Ein dichtes Netz von rund 120 Geschäftsstellen sichert die Nähe zu den Kunden in allen Landesteilen.

Die Allianz Suisse ist Premiumpartnerin der Spitex Schweiz, von Swiss Paralympic, und des Swiss Economic Forum (SEF). Darüber hinaus ist die Allianz Suisse Titelsponsorin des schweizweiten „Allianz Tag des Kinos“ und Namensgeberin der Allianz Cinemas in Zürich, Basel und Genf. Im sozialen Bereich unterstützt sie als Projektpartnerin zudem das Schweizerische Rote Kreuz sowie Pro Juventute.