Beekeeper und PwC spannen zusammen, um Mitarbeitende in der aktuellen Covid-19-Krise branchenübergreifend optimal einzubinden

- Beekeeper, die führende digitale Team-Kommunikations- und Kollaborationsplattform, und PwC gehen eine Partnerschaft ein. Durch die optimale und sofortige Information und Einbindung aller Mitarbeitenden und externen Leistungserbringer kann die aktuelle Covid-19-Krise branchenübergreifend besser bewältigt werden.

Die zeitnahe und zielgruppengerechte Kommunikation mit den Mitarbeitenden ist absolut zentral, und sie wird immer wichtiger. Dank einer Kooperation mit der weltweit führenden digitalen Kollaborationsplattform Beekeeper kann eine verlässliche und sichere Kommunikationslösung in dieser herausfordernden Zeit gewährleistet werden.

Insbesondere in Branchen, in denen der Anteil an nicht arbeitsplatzgebundenem Personal – zum Beispiel Pflegepersonal im Gesundheitswesen, Verkaufs – und Logistikpersonal in der Lebensmittelversorgung oder auch in den Fabrikhallen von Industrieunternehmen – besonders hoch ist, kommt dem direkten Kommunikationskanal über das Mobilgerät eine besondere Bedeutung zu.

Weitere Vorteile auf einen Blick sind:

- effiziente und datenschutzkonforme Kommunikation von aktuellen Sicherheitsbestimmungen, Arbeitsanweisungen und neuen Dienstplänen - schnelle Einbindung von zusätzlichem Personal - digitale und flexible Koordination von Bedarf und Ressourcen - verbesserter Schutz der Mitarbeitenden vor einer Ansteckung

Die Kombination aus den Dienstleistungen von PwC und Beekeeper bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihr Mitarbeiterengagement zu erhöhen und so positive Veränderungen für das Unternehmen zu erzielen. PwC stellt dabei nicht nur die lokale Relevanz sicher, sondern entwickelt auch Zusatzapplikationen für die Beekeeper-Plattform, sodass die von den Kunden bereits getätigten Investitionen optimal genutzt werden. «Die Beekeeper App schafft für alle betroffenen Berufsgruppen Sicherheit», sagt Cristian Grossmann, CEO und Mitbegründer von Beekeeper. «Die Zusammenarbeit von PwC mit unseren Kunden zeigt bereits Ergebnisse. Und genau das ist der Grund, weshalb wir uns diese Partnerschaft mit PwC gewünscht haben.»

«Wir bei PwC sehen unsere Aufgabe darin, komplexe Probleme zu lösen. Gemeinsam mit Beekeeper gehen wir eine grosse Herausforderung an: Wie können wir die Kunden in dieser schwierigen Zeit dabei unterstützen, ihre Mitarbeitenden einzubinden? Eine zeitnahe und zielgruppengerechte Kommunikation ist zentraler denn je», so Matthias Leybold, Partner PwC.

Beekeeper zählt mit Kunden in 160 Ländern zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von Software-as-a-Service. Mit dem umfassenden PwC-Leistungsangebot werden weltweit noch mehr Kunden von der führenden Team-Kommunikationsplattform für Mitarbeitende ohne fixen Arbeitsplatz profitieren können.

Über PwC

Der Zweck von PwC ist es, das Vertrauen in der Gesellschaft aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Wir sind ein Netzwerk von Firmen, das in 157 Ländern über 276’000 Mitarbeitende beschäftigt. Diese setzen sich dafür ein, in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung und Steuern erstklassige Dienstleistungen zu erbringen. PwC Schweiz hat über 3300 Mitarbeitende und Partner an 14 verschiedenen Standorten in der Schweiz und einem im Fürstentum Liechtenstein. Erfahren Sie mehr und sagen Sie uns, was für Sie wichtig ist, unter www.pwc.ch. «PwC» bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen, von denen jede ein eigenständiges Rechtssubjekt ist. Nähere Angaben dazu finden Sie unter www.pwc.com/structure.

