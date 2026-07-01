Stadtcasino Baden AG

Schweizweit erstes Pop-Up Casino in Baden eröffnet

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Medienmitteilung vom 1. Juli 2026

Grand Casino Baden präsentiert: Das erste Pop-Up Casino der Schweiz

Das Grand Casino Baden beschenkt sich zum 24. Geburtstag selbst: Mit dem ersten Pop-Up Casino der Schweiz. Ab sofort geöffnet, bietet es den Gästen während der Umbauzeit des alten Kursaals ein Spielerlebnis einer ganz anderen Art: Grand Casino meets Pop-Up Kultur.

«Natürlich ist es ein Wagnis», konstatiert Casino-CEO Christian Aumüller. Pop-Up Lokale sind vor allem aus der Gastronomie bekannt - wenn Spitzenköche in einer Umbau-Liegenschaft ein vorübergehendes Lokal betreiben. Oft mit enormen Erfolg: Pop-Ups sind anders als gewohnte Gastrokonzepte, sorgen für frischen Wind und erfreuen sich deshalb bei den Gästen grosser Beliebtheit. Allein schon, weil man ja unbedingt dabei gewesen sein will während der kurzen Zeit, während der ein Pop-Up existiert.

«Warum sollten wir dieses bewährte Konzept also nicht auf unser Casino ummünzen», fanden Aumüller und die Geschäftsleitung des Grand Casino Baden. Von Juli 2026 bis August 2027 werden das bisherige Grand-Jeu und das Automatencasino im über 150-Jahre alten, ehrwürdigen Kursaal-Gebäude umgebaut, dank dem Pop-Up Casino kann das Grand Casino Baden den Betrieb während der Umbauzeit aufrechterhalten. Und damit auch die Arbeitsplätze.

Automatencasino in Container-Landschaft

Wer in den letzten heissen Tagen durch den Kurpark flanierte, konnte dort emsiges Treiben beobachten: Bei der Terrasse wurden elf Container angeliefert, die direkt mit dem früheren Club COCO verbunden wurden. «Aus den Containern haben die Kolleginnen und Kollegen ein neues Automatencasino gezaubert», erzählt Aumüller. «Dort bin ich ganz besonders gespannt, wie von unseren Gästen diese Pop-Up Atmosphäre aufgenommen wird.» Die Tischspiele - und auch einige Slots - finden sich während der Pop-Up Zeit im ehemaligen «Grand Jeu 2» und im früheren COCO.

Insgesamt erweist sich das Angebot zwar als etwas reduziert im Vergleich zum Vollbetrieb. Von den früheren 333 Spielautomaten sind 194 übrig geblieben, 89 davon in den Containern. David Heissmann, Project-Manager für den Spielbetrieb im Pop-Up Casino: «Die Lieblings-Spiele der Casinogäste bieten wir weiterhin an. Und zwar sowohl Tisch- wie Automatenspiele, Roulette, Back Jack und Ultimate Texas Hold’em Poker sogar bereits ab 1300 Uhr. Die Automatenspiele nehmen am neuen Swiss-Jackpot 2.0 teil, dazu gibt es einen neuen Pop-Up Jackpot.»

Abnahme durch die ESBK

Eine Herausforderung stellten die Sicherheitsbestimmungen dar: «Natürlich muss der Pop-Up Betrieb denselben Sicherheitsansprüchen genügen wie der Regelbetrieb», erklärt CEO Christian Aumüller. Sprich: Jeder Spieler und jede Spielerin muss identifiziert und das Mindestalter von 18 Jahren kontrolliert werden, der Spielbetrieb muss über die CCTV-Kameras lückenlos dokumentiert werden, die Vorschriften zum Spielerschutz und der Geldwäscherei-Prävention werden genauso rigoros umgesetzt wie sonst.»

Deshalb kam letzte Woche auch die Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK auf Platz, um das Popup Casino während zwei Tagen auf Herz und Nieren zu prüfen - und schliesslich das «OK» für den Spielbetrieb zu geben.

Angenehme 23 Grad

Eine andere Herausforderung stellen aktuell die hochsommerlichen Temperaturen dar. Projekt Manager Heissmann, auf seinen (passenden) Namen angesprochen, schmunzelt: «Die Hitze haben wir dank Klimaanlage im Griff - im Pop-Up Casino kühlen wir auf 23 Grad Celsius herunter.» Dass es heiss zu und her gehen möge, wünscht sich Heissmann aber gleichwohl: «Dafür sollen aber Unterhaltungsprogramm und Gewinnausschüttungen sorgen, nicht die Raumtemperatur.»

Kasten-Artikel:

Am Wochenende vom 10. und 11. Juli feiert das Grand Casino Baden jeweils ab 1700 Uhr sowohl den 24. Geburtstag als auch die offizielle Eröffnung des ersten Pop-Up Casinos der Schweiz. Dazu werden auch im Aussenbereich Gewinnspiele durchgeführt, die Küchen-Crew wirft den Grill an, alles begleitet von verschiedenen musikalischen Einlagen. Die Öffnungszeiten des Pop-Up Casinos bleiben gegenüber dem Regelbetrieb unverändert, d.h. von Sonntag bis Donnerstag jeweils von 11:00 bis 04:00 Uhr, Freitag und Samstag jeweils von 11:00 bis 05:00 Uhr. Der Eintritt kostet CHF 10.–, zum Altersnachweis (Mindestalter: 18 Jahre) muss ein gültiger amtlicher Ausweis mitgeführt werden.

Medienstelle Grand Casino Baden AG

Haselstrasse 2, 5400 Baden

medien@stadtcasinobaden.ch