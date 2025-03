KI-Servicezentrum erleichtert Zugang zu kostenfreien Rechenressourcen

Potsdam (ots) - Am 4. März startet auf openHPI, der Bildungsplattform des Hasso-Plattner-Instituts, die neue Onlinekurs-Reihe "Sustainability in the Digital Age"- eine Kooperation zwischen Kolleg:innen von SAP, der Stanford University und dem Hasso-Plattner-Institut (HPI). Das Projekt verfolgt das Ziel, die ...

mehr