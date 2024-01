Yutong Bus

Yutong Bus zieht eine positive Bilanz: Der kumulierte weltweite Absatz von Bussen mit neuer Energie überstieg 175.000 Einheiten

Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA:600066), ein globaler Anbieter von Linienbussen, blickt stolz auf seine transformative Reise 2023 zurück, die von bahnbrechenden Errungenschaften und einem unerschütterlichen Engagement für nachhaltigen Transport geprägt ist. Als Teil seiner jährlichen Tradition gibt Yutong ein aufschlussreiches Update über seine Fortschritte, wobei der Schwerpunkt auf den bedeutenden Fortschritten liegt, die das Unternehmen bei der Förderung des elektrischen öffentlichen Nahverkehrs gemacht hat.

Yutong ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen bis heute insgesamt 175.000 Busse mit neuer Energietechnik verkauft hat. Allein 2023 wurden 36.518 Fahrzeuge verkauft, 20,93 % mehr als im Vorjahr.

2023 wurde die Yutong Electric Architecture (YEA) weltweit erfolgreich eingeführt, was das Engagement des Unternehmens für die Integration von Spitzentechnologien unterstreicht, um mit komfortableren, langlebigeren und wirtschaftlicheren Produktlösungen einen größeren Wert zu schaffen. Diese Initiativen spiegeln die erheblichen Investitionen von Yutong in Forschung und Entwicklung wider, die sich auf 7 % des Jahresumsatzes belaufen.

Ein Höhepunkt des Jahres für Yutong war die Anerkennung auf der Busworld Brussels 2023, wo das Modell T15E in den beiden Kategorien ÖKOLOGIE und DESIGN mit dem Label of Excellence ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht nicht nur das 26-jährige Engagement von Yutong in der Forschung und Entwicklung neuer Energietechnologien, sondern festigt auch die Position des Unternehmens als Branchenführer.

In Bezug auf die globale Expansion hat Yutong bemerkenswerte Erfolge erzielt und bedeutende Aufträge auf verschiedenen Märkten erhalten. Dazu gehören hauptsächlich:

die Lieferung von 800 Bussen nach Usbekistan,

die Lieferung von 214 Elektrobussen nach Chile.

Kooperation für 250 Elektrobusse in Griechenland vereinbart

Lieferung von 126 neuen Energiebussen nach Dänemark

In Kasachstan kann der Elektrobus Yutong E12, der seit drei Jahren in Betrieb ist und mehr als 200.000 Kilometer zurückgelegt hat, immer noch eine extreme Reichweite von 320 Kilometern von einer vollen Aufladung bis zum Stillstand zurücklegen, ohne dass sich die Reichweite verringert.

Die kumulierte Fahrleistung der verkauften Elektrofahrzeuge hat 37,8 Milliarden Kilometer überschritten, was der Anpflanzung von 120.000 Hektar Wald entspricht und den bedeutenden Beitrag von Yutong zum weltweiten Kampf gegen den Klimawandel unterstreicht.

Yutong setzt seinen Weg mit einer klaren Vision und Zielsetzung fort - die Welt durch nachhaltige Transportlösungen zu gestalten. Die Errungenschaften des Unternehmens 2023 sind nicht nur Meilensteine, sondern Sprungbretter in eine grünere, nachhaltigere Zukunft des öffentlichen Verkehrs.

