Innovative Masterstudiengänge am Hasso-Plattner-Institut: Einladung zum Masterinformationstag

Ein Masterstudium am Hasso-Plattner-Institut (HPI) ist für eine erfolgreiche IT-Karriere das ideale Sprungbrett . Bis zum 01. Juni können sich Interessierte für die Masterstudiengänge "Cybersecurity", "Data Engineering", "IT-Systems Engineering" und die beiden englischsprachigen Master "Digital Health" und "Software Systems Engineering" am HPI bewerben.

In den unterschiedlichen Masterstudiengängen können Studierende ihr Fachwissen in den modernsten Bereichen der Informatik am Campus in Griebnitzsee vertiefen und den Abschluss Master of Science erlangen. Das Studium unterstützt die Studierenden zudem bei ihrem Karriereweg im Bereich Forschung, Gründung und Wirtschaft und bietet neben exzellenten Forschungsbedingungen auch ein besonders gutes Betreuungsverhältnis, das in der deutschen Universitätslandschaft einmalig ist. Welche weiteren Vorteile das Studium am Hasso-Plattner-Institut bietet, erfahren Interessierte am 24. April beim Masterinformationstag. Teilnehmende können dort ihre Fragen stellen, erste Eindrücke gewinnen und das Campusleben am HPI kennenlernen. Der Tag wird hybrid gestaltet und Interessierte können sowohl vor Ort am Campus als auch digital an den Programmpunkten teilnehmen.

