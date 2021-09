GastroSuisse

Einladung zur OpenNight 2021

Freitag, 24. September 2021, Belvoirpark Hotelfachschule Zürich

Zürich (ots)

Die traditionsreiche Belvoirpark Hotelfachschule in Zürich öffnet für eine Nacht die Türen. Der Abend steht unter dem Zeichen der Transformation, nicht nur im Unterricht, wo das digitale Zeitalter eingezogen ist, sondern auch in der personellen Neuformation der Geschäftsleitung. Weiter öffnet die dynamisierte Kooperation mit der Schwesterschule Ecole Hôtelière Genève ungeahnte Perspektiven für zukünftige Studiengänge.

Neben Spontanentschlossen, sind geladene Gäste von Bildungsamt über Politik bis hin zu den Branchenverbänden gelistet. Dazu gesellen sich Alumni und Grössen aus der lokalen und Schweizweiten Gastroszene - ein Stelldichein über die Branche hinaus.

Das Programm bietet Gästen die Möglichkeit, sich selbst einzubringen; in der Fernsehküche, am Concierge-Check-in und an Barmix-Sessions. Regelmässige Führungen, persönliche Ansprachen der Direktorin Susanne Welle und Einblicke in den Unterricht bilden den offizielleren Teil des Events. Kulinarisch verwöhnt wird mit mediterran-inspirierter Küche, für den Gaumen stehen edle Tropfen aus regionalem und mediterranem Anbau bereit. Dies alles umfasst die OpenNight 2021.

Sie sind herzlich eingeladen. Anmeldung bis am Mittwoch, 22. September 2021, 17.00 Uhr an: juerg.neuenschwander@belvoirpark.ch. Bitte teilen Sie uns allfällige Interviewwünsche zur Koordination der Termine im Voraus schriftlich mit. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.