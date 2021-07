GastroSuisse

Die Belvoirpark Hotelfachschule zelebriert die Diplomfeier ihrer Absolventen

Zürich (ots)

Die Belvoirpark Hotelfachschule HF in Zürich hat am vergangenen Samstag, 10. Juli 2021, die erfolgreichen Absolventen des vergangenen Jahrganges 2020 gefeiert. Die Diplomfeier der 46 Studierenden fand Corona-bedingt erst in diesem Sommer statt. Drei Studierende konnten hierbei ein "Diplom mit Auszeichnung" erzielen.

Das Belvoirpark Restaurant bot den gebührenden Rahmen für die nachgeholte Diplomierung. Rund 80 geladene Gäste genossen den festlichen Empfang mit Apéro. Darunter Casimir Platzer, Präsident der GastroSuisse, Nico Schefer, Präsident der Belvoirpark Alumni sowie Eltern und Angehörige der Studierenden.

Für die feierliche Zeremonie hat die Direktorin, Frau Susanne Welle, als auch der Vize-Direktor und Leiter Ausbildung, Anton Pfefferle, die treffenden Worte gefunden. Auch Casimir Platzer hat, als Präsident von GastroSuisse, den Diplomträger*innen Worte der Würdigung mit auf den Weg gegeben. Die Abgänger freuen sich nun den Titel "Eidg. dipl. Hotelier/Restaurateur - Eidg. dipl. Hotelière/Restauratrice" zu tragen.

Sehr erfreut waren drei Studierende, die das "Diplom mit Auszeichnung" erhalten haben. Frau Viviane Fässler, Frau Cinzia Gatti und Herr Thomas Fuster glänzten mit einem herausragenden Notendurchschnitt und ausserordentlichen Leistungen, während ihrer zweijährigen Ausbildung an der Belvoirpark Hotelfachschule.

Ausgestattet mit dem nötigen Rüstzeug für eine Karriere in der Gastronomie und Hotellerie, wünscht die Belvoirpark Hotelfachschule all ihren Absolventen privaten wie beruflichen Erfolg.

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die Organisation mit dem Gründungsjahr 1891 setzt sich für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels), organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.