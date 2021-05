GastroSuisse

Point-de-presse: GastroSuisse nimmt Stellung zur Information des Bundesrats

Mittwoch, 12. Mai 2021, im Bellevue Palace in Bern

Zürich, (ots)

Seit der Öffnung der Aussenbereiche sinken die Fallzahlen. Der Bundesrat will nun an seiner Sitzung über weitere Lockerungen diskutieren. Das Gastgewerbe darf dabei nicht vergessen gehen! GastroSuisse hofft und erwartet, dass der Bundesrat morgen Mittwoch eine rasche Öffnung auch der Innenbereiche der Restaurants ankündigt. Dieser Schritt ist längst fällig und nötig. Im Anschluss an die Medienkonferenz des Bundesrats nehmen wir Stellung:

Point-de-presse

Mittwoch, 12. Mai 2021

1 Stunde nach Beginn der Medienkonferenz des BR

Bellevue Palace in Bern

Livestream abrufbar über www.gastrosuisse.ch

Nachstehende Vertreter stehen Ihnen vor Ort im Anschluss an den Livestream für Interviews zur Verfügung:

- Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse - Daniel Borner, Direktor GastroSuisse

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis Mittwoch, 12. Mai, 10 Uhr an: communication@gastrosuisse.ch Vielen Dank!