Schweizweit einzigartiger Online-Event

Ein Tag kompaktes Wissen über Microsoft Teams-Telefonie

Schindellegi (ots)

Microsoft Teams hat die Kommunikation und Kollaboration grundlegend verändert und sich längst zu einem UCC-Tool (unified communication and collaboration) entwickelt. Dank dem "Phone Standard"-Addon können Telefonie-Funktionen dazu gebucht werden. Microsoft Teams erhält im Monatstakt neue Funktionen und Verbesserungen. Aktuell kann mit gutem Gewissen gesagt werden, dass Microsoft Teams eine Telefonanlage ersetzen kann. Die Teams-Telefonie wird aktuell bereits von 80 Millionen Benutzenden weltweit genutzt.

Teams-Telefonie Day am 9. Mai 2023

Der durch sipcall organisierte und in der Branche beliebte sowie schweizweit einzigartige Teams-Telefonie-Day findet am 9. Mai 2023 zum dritten Mal statt. Bereits über 1'100 Teilnehmende haben sich in den letzten beiden Jahren auf diesem Weg wertvolles Know-how rund um die Teams-Telefonie angeeignet, das in diesem Jahr noch ausgebaut werden kann. Expert:innen aus der Branche referieren in sechs kostenlosen und frei buchbaren Sessions über Neuigkeiten, Praxiserfahrungen und Erfolgsfaktoren und stellen die Roadmap des Herstellers vor. Der www.teams-telefonie-day.ch findet ausschliesslich in digitaler Form über Microsoft Teams statt.

Die verschiedenen Sessions

sipcall als Organisator eröffnet den beliebten Anlass und erklärt kurz die Anbindung der Teams-Telefonie. Im Anschluss stellt Microsoft Schweiz die neuesten Features vor und gibt nebst Tipps und Tricks Einblicke in die Roadmap des Herstellers. Mit iTrust berichtet ein Spezialist für digitale Transformation wie man das Potenzial von MS Teams richtig nutzen und die Kommunikation und Kollaboration aufs nächste Level bringen kann. Nach dem Mittag zeigt WBe massgeschneidertes Call Routing auf. Hier werden die Möglichkeiten aufgezeigt, die die Contact Center Software CCS im Zusammenhang mit Microsoft Teams bietet. Dazu gehört beispielsweise die rasante und exakte Zuteilung von Gesprächen an richtigen Mitarbeiter mit den passenden Fähigkeiten. Im Anschluss werden von Experts Inside die zahlreichen Hardware-Lösungen aufgezeigt, die die tägliche Arbeit komfortabler machen. Der Event wird von sipcall mit einer Zusammenfassung abgeschlossen. Das Programm und die Anmeldemöglichkeiten sind unter www.teams-telefonie-day.ch zu finden.

Das Unternehmen

sipcall ist Schweizer VoIP-Pionier und Spezialist für individuelle Business-Lösungen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Schindellegi. Über 40'000 zufriedene Telefonie-Kunden sowie rund 800 Partnerunternehmen vertrauen auf die Kompetenz und Erfahrung von sipcall by Backbone Solutions AG, dem beliebtesten VoIP-Provider bei Microsoft Partnern.