sipcall.ch

Schweizweit einzigartiger Teams-Telefonie Day 2022 erneut ein voller Erfolg. Ein Tag kompaktes Wissen über die Microsoft Teams-Telefonie

Bild-Infos

Download

Schindellegi (ots)

Microsoft Teams hat die Kommunikation und Kollaboration grundlegend verändert und sich zum führenden Instrument für Unternehmen und hybrides Arbeiten entwickelt. Mehr als 270 Mio. monatlich aktive Benutzer zeigen dies deutlich auf. Der zweite durchgeführte Teams-Telefonie Day vom 24. Mai 2022 zeigte die enormen Möglichkeiten und war erneut ein voller Erfolg. Für den schweizweit einzigartigen Online-Event haben sich über 500 Firmen angemeldet und sich in sechs verschiedenen Themen-Sessions durch Expertinnen und Experten aus der Branche alles Wissenswerte über Microsoft Teams und die erfolgreiche Teams-Telefonie näherbringen lassen. Dabei wurden die vielseitigen Einsatz-Möglichkeiten, Fallbeispiele, Praxiserfahrungen, Erfolgsfaktoren, aber auch Herausforderungen aufgezeigt. Microsoft selbst hat die Roadmap erläutert und aufgezeigt, wie sich Microsoft Teams weiterentwickeln wird, welche neuen Features schon bald verfügbar sind und die daraus resultierenden innovativen Möglichkeiten im Arbeitsleben.

Die Inhalte am Event

sipcall als Organisator eröffnete den beliebten Anlass und erklärte kurz die Anbindung der Teams-Telefonie. Im Anschluss stellte Microsoft Schweiz die neuesten Features vor und gab Einblicke in die Roadmap des Herstellers. Mit AudioCodes berichtete ein Partner, der weiss, wie wichtig eine effektive Kommunikation für jedes Unternehmen ist, und zeigte eine breite Palette von Microsoft-zertifizierten Systemen auf, die sich nahtlos in Microsoft Teams integrieren lassen. Nach dem Mittag folgte ein exklusives Live-Interview der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) zur erfolgreichen Teams-Telefonie-Integration. Die Must-Haves für die Teams-Telefonie und nützliche Add-Ons, die für Unternehmen geeignet sind, wurden von TwinCap First vorgestellt. Der Event wurde von sipcall mit einer Zusammenfassung abgeschlossen.

Sämtliche Sessions können auf dem YouTube-Kanal von sipcall angeschaut werden.

Das Unternehmen

Als Pioniere der Internettelefonie lancierte die Backbone Solutions AG im Jahr 2005 unter der Marke "sipcall" innovative Business-Lösungen basierend auf der VoIP-Technologie. Über 40'000 zufriedene Telefonie-Kunden und über 700 Partnerunternehmen vertrauen auf die Kompetenz und Erfahrung von sipcall by Backbone Solutions AG.