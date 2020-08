Agendia

Inc. Magazine präsentiert seine jährliche Rangliste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen Amerikas - die Inc. 5000

New York (ots/PRNewswire)

Agendia ist in der Liste der Inc. 5000 für 2020 mit einem dreijährigen Umsatzwachstum von nahezu 90% vertreten

Inc. Magazine hat diese Woche bekanntgegeben, dass Agendia, Inc. in die Liste der Inc. 5000, der prestigeträchtigsten Rangliste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA, aufgenommen wurde. Die Liste bietet einen einzigartigen Überblick über die erfolgreichsten Unternehmen im dynamischsten Segment der amerikanischen Wirtschaft - die unabhängigen Kleinunternehmen. Intuit, Zappos, Under Armour, Microsoft, Patagonia und viele andere gehören zu den namhaften Unternehmen, die erstmals durch die Inc. 5000-Auszeichnung landesweite Bekanntheit erlangt haben.

"Zahlreiche Unternehmen, die in der Inc.-Liste gewürdigt wurden, sind mittlerweile zu wohlvertrauten Namen geworden. Um sich für die Aufnahme in die Liste zu qualifizieren, müssen die Unternehmen ein signifikantes und nachhaltiges Wachstum über mehrere Jahre hinweg aufweisen, und Agendias Wachstum ist direkt auf unser exzellentes Team zurückzuführen", sagt Mark Straley, CEO von Agendia. "Wir gehen davon aus, dass sich unser Momentum fortsetzen wird, wenn wir unsere Bemühungen darauf konzentrieren, Brustkrebspatientinnen in allen Phasen der Behandlung zu unterstützen. Ich bin persönlich dankbar für unsere passionierten Mitarbeiter, mit ihrem Sinn für gemeinsame Ziele und ihrem Engagement für die an Brustkrebs erkrankten Frauen".

Es waren nicht nur die Inc. 5000-Unternehmen für 2020, die sich in ihren Märkten als äußerst wettbewerbsfähig präsentierten, auch die Liste als Ganzes zeigte im Vergleich zu früheren Ausgaben ein atemberaubendes Wachstum. Das Inc. 5000-Ranking 2020 wies ein enormes dreijähriges durchschnittliches Wachstum von über 500 Prozent mit einem Mittelwert von 165 Prozent auf. Die Gesamteinnahmen beliefen sich 2019 auf 209 Milliarden USD, und die Unternehmen sorgten in den letzten drei Jahren für mehr als eine Million Arbeitsplätze.

Die vollständigen Ergebnisse der Inc. 5000, einschließlich Firmenprofilen und einer interaktiven Datenbank, die nach Branche, Region und anderen Kriterien sortiert werden kann, finden Sie auf www.inc.com/inc5000. Die Top-500-Unternehmen werden außerdem in der September-Ausgabe von Inc. vorgestellt, die am 12. August am Kiosk erhältlich ist.

"Die Unternehmen auf der diesjährigen Inc. 5000-Rangliste kommen aus fast allen Bereichen der Wirtschaft", erklärt Inc. Chefredakteur Scott Omelianuk. "Von Gesundheit und Software bis hin zu Medien und Gastgewerbe, die Liste für 2020 beweist, dass, unabhängig vom Sektor, mit Durchhaltevermögen und opportunem Handeln ein außerordentliches Wachstum möglich ist".

Das jährliche Inc. 5000-Event zur Ehrung der Unternehmen auf der Liste findet als virtuelle Veranstaltung vom 23. bis zum 27. Oktober 2020 statt. Zu den Rednern werden wie gewohnt einige der wichtigsten Innovatoren und Unternehmensführer unserer Generation gehören.

Informationen zu Agendia

Agendia ist ein Unternehmen für Präzisionsonkologie, das Patientinnen mit Brustkrebs im frühen Stadium und den behandelnden Ärzten Informationen für die effektivsten Behandlungsentscheidungen bereitstellt. Das Unternehmen bietet derzeit zwei kommerziell erhältliche Genomic Profiling-Tests an, die durch klinische und praktisch belegte Beweise gestützt werden. MammaPrint®, der 70 Gene umfassende Test für das Risiko von Brustkrebsrezidiven, und BluePrint®, der 80 Gene umfassende Test für molekulare Subtypisierung, liefern ein umfassendes genomisches Profil und die Daten, die Ärzte benötigen, um fundiertere Entscheidungen in der prä- und postoperativen Behandlung treffen zu können. Agendia will mit der Entwicklung evidenzbasierter neuartiger Genomtests, der Durchführung wegweisender Forschungsarbeiten und dem Aufbau eines Arsenals von Daten, die bei der Behandlung von Krebs helfen werden, die Patientenergebnisse verbessern und die sich entwickelnden klinischen Bedürfnisse von Brustkrebspatientinnen und ihren Ärzten bei jedem Schritt unterstützen, von der Erstdiagnose bis zur Diagnose krebsfrei.

Weiterführende Informationen zu Inc. und den Inc. 5000

Methodologie

Die Inc. 5000 für 2020 sind nach prozentualem Umsatzwachstum zwischen 2016 und 2019 aufgeführt. Um sich für das Ranking zu qualifizieren, müssen die Unternehmen bis zum 31. März 2016 gegründet worden sein, Einnahmen generieren und zum Stichtag 31. Dezember 2019 in den USA ansässig, in Privatbesitz, gewinnorientiert und unabhängig, also keine Tochtergesellschaften oder ein Teilbereich anderer Unternehmen sein. (Eine Reihe von Unternehmen auf der Liste ist seither an die Börse gegangen, oder wurde übernommen). Der erforderliche Mindestumsatz für 2016 beträgt 100.000 USD, der Mindestumsatz für 2019 beträgt 2 Millionen USD. Inc. behält sich wie immer das Recht vor, Anwärter aus subjektiven Gründen auszuschließen. Die in den Inc. 500 gelisteten Unternehmen werden in der Inc. September-Ausgabe vorgestellt. Sie repräsentieren die Top-Liga der Inc. 5000, die unter http://www.inc.com/inc5000 aufgeführt sind.

Informationen zu Inc. Media

Inc., die weltweit vertrauenswürdigste Marke im Bereich der Wirtschaftsmedien, bietet Unternehmern das Wissen, die Werkzeuge, das Netzwerk und die Community, um exzellente Firmen aufzubauen. Die preisgekrönten Multiplattform-Inhalte von Inc. erreichen über eine Vielzahl von Kanälen wie Websites, Newsletter, soziale Medien, Podcasts und Printmedien monatlich mehr als 50 Millionen Menschen. Die prestigeträchtige Inc. 5000-Liste, die seit 1982 jedes Jahr erstellt wird, analysiert Unternehmensdaten, um die am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den Vereinigten Staaten zu würdigen. Die weltweite Anerkennung, die mit der Aufnahme in die Inc. 5000-Liste einhergeht, gibt den Gründern der so ausgezeichneten Unternehmen die Möglichkeit, sich mit einer exklusiven Community von Gleichgesinnten zu vernetzen, und das wirtschaftliche Standing, das notwendig ist, um die Umsätze voranzutreiben und Talente anzuziehen. Die zugehörige Inc. 5000 Conference ist Teil eines renommierten Portfolios mit maßgeschneiderten Events, die von Inc. ausgerichtet werden. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.inc.com.

Weiterführende Informationen zur Inc. 5000 Conference finden Sie unter http://conference.inc.com/.

Pressekontakt:

Dina Scaglione

Director

Marketing

Tel: 949.910.9401

Dina.scaglione@agendia.com



Terri Clevenger

Westwicke/ICR Healthcare PR

Tel: 203.856.4326

Terri.Clevenger@icrinc.com