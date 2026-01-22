Swisstransplant

Le nombre de dons d'organes reste stable

En 2025, en Suisse, 185 personnes ont fait don de leurs organes après leur décès

Le nombre de dons est quasiment le même que l'année précédente, qui a compté 187 donneuses et donneurs. Grâce à l'excellente collaboration européenne dans le domaine, on constate une légère augmentation du nombre de dons d'organes transplantés.

Au 31 décembre 2025, en Suisse, 1325 personnes se trouvaient sur la liste d'attente nationale pour un don vital, dont 67 sont malheureusement décédées l'année dernière. Ces chiffres restent aussi élevés que l'année précédente, où 1331 personnes attendaient un don d'organes, dont 75 sont décédées. Grâce à la bonne collaboration avec des partenaires européens, 30 organes de plus ont pu être transplantés en Suisse l'année dernière : en 2024, 539 organes ont été transplantés contre 569 en 2025 (sans donneuses et donneurs vivants).

Une solidarité qui dépasse les frontières nationales

Depuis le 1er janvier 2026, PD Dr Franz Immer, CEO et Medical Director de Swisstransplant, occupe le poste de secrétaire général de la plateforme internationale d'échange de dons d'organes FOEDUS (European Organ Exchange Organization), dont il a été le président de 2020 à 2024. Cette plateforme réunit 25 États membres et plus de 500 millions d'habitantes et habitants. Avec un total de 69 organes importés et 25 organes exportés via la plateforme FOEDUS, la Suisse fait partie des États membres les plus actifs en 2025. Au cours des cinq dernières années, l'activité de transplantation a quadruplé grâce à la plateforme FOEDUS. Ce sont les enfants et les jeunes qui profitent le plus souvent de cet échange susceptible de leur sauver la vie.

Préparation au principe du consentement présumé au sens large

Swisstransplant se prépare, en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le personnel hospitalier, à l'entrée en vigueur du principe du consentement présumé au sens large. " Le taux de refus lors des entretiens avec les proches est élevé en Suisse par rapport aux autres pays. Il atteint 60 pour cent, malgré un bon accueil du don d'organes par la population suisse ", déclare Franz Immer. " En basculant vers le principe du consentement présumé au sens large, nous espérons une amélioration de ce taux au plus tôt au printemps 2027. "

Oui ou non au don d'organes ?

Le don d'organes est et reste un acte volontaire. Il est recommandé de consigner sa décision personnelle - oui ou non au don d'organes - et de la communiquer à ses proches. On peut le faire avec une carte de donneur, des directives anticipées ou le dossier électronique du patient.

