einstAIn - Denkfabrik im KI-Zeitalter

Olten, Zürich (ots)

Künstliche Intelligenz entscheidet zunehmend darüber, welche Arbeit in der Schweiz entsteht - und welche an Wert verliert. Für den Erhalt von Wohlstand und sozialer Stabilität reicht es nicht, die Technologie zu nutzen; sie muss aktiv gestaltet werden.

Vor diesem Hintergrund lancieren Angestellte Schweiz und Kuble - House of Intelligence die neue Denkfabrik "einstAIn". Mit einem ersten Report legt die Initiative zentrale Herausforderungen für die Schweiz im KI-getriebenen Wandel der Arbeitswelt offen.

Die Denkfabrik wird von einer breit abgestützten Advisory Community getragen, in der Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitgebern, Arbeitnehmenden, Politik und Wissenschaft mitwirken.

Am 5. März 2026 ist der offizielle Launch. Dabei werden die vollständige Medienmitteilung, der ausführliche Report sowie der Webauftritt veröffentlicht.

Sollten Sie im Vorfeld weitere Informationen zum Projekt wünschen, steht Ihnen unsere Kommunikationsstelle gerne zur Verfügung.