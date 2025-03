Angestellte Schweiz

Rolle der Nachhaltigkeitsbeauftragten setzt sich durch

Olten (ots)

Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, Nachhaltigkeit als festen Bestandteil ihrer Prozesse zu verankern. Mit der Schulung zur*m Nachhaltigkeitsbeauftragten wird eine innerbetriebliche Rolle geschaffen, die diesen Wandel aktiv unterstützt. Der Lehrgang von Angestellte Schweiz und Siemens Schweiz wird nun dauerhaft im Schweizer Weiterbildungsangebot verankert.

Nachhaltigkeitsbeauftragte als Bindeglied zwischen Strategie und Umsetzung

Schweizer Unternehmen sind beim Thema Nachhaltigkeit zunehmend mit verschärften Anforderungen konfrontiert. Die Politik fordert von ihnen eine verstärkte Integration entsprechender Nachhaltigkeitskriterien in ihren Geschäftsstrategien und in ihren Prozessen sowie eine erhöhte Transparenz in der Berichterstattung. Die junge Generation erwartet ebenso eine stärkere ökologische Verantwortung der Unternehmen.

Mit der Schulung zur*m Nachhaltigkeitsbeauftragten, die von Angestellte Schweiz und Siemens Schweiz zusammen mit den Weiterbildungspartner*innen swisscleantech und öbu lanciert wurde, wird eine innerbetriebliche Rolle geschaffen, die den Wandel in den Unternehmen aktiv unterstützt.

Nachhaltigkeitsbeauftragte wirken als Bindeglied zwischen Strategie und Umsetzung und tragen dazu bei, nachhaltiges Denken und Handeln im Unternehmen langfristig zu etablieren. Siemens hat als eines der ersten weltweit tätigen Technologieunternehmen bereits 2015 entschieden, bis 2030 klimaneutral im Geschäftsbetrieb zu werden und ist auf bestem Weg dieses Ziel zu erreichen. Die auf diesem Weg gesammelten Erkenntnisse kann das Unternehmen damit praxisnah in den Lehrgang einbringen.

Nachhaltigkeit als Schlüsselkompetenz

Der Lehrgang hat die Pilotphase abgeschlossen und wird nun als fester Bestandteil im Schweizer Weiterbildungsangebot etabliert. Teilnehmende können ihn zusätzlich für ihr Certificate of Advanced Studies (CAS) Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit der FHNW anrechnen lassen. Damit eröffnet sich eine noch umfassendere Weiterbildungsperspektive im Bereich der Nachhaltigkeit.

"Dass der Lehrgang zur*m Nachhaltigkeitsbeauftragten nun fester Bestandteil der Weiterbildungslandschaft ist, zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Trend, sondern eine notwendige Kernkompetenz in Unternehmen geworden ist. Durch das Engagement der Teilnehmenden wird nachhaltiges Denken und Handeln in den Betrieben verankert - sie werden zu echten Change Agents für eine zukunftsfähige Wirtschaft." - Pierre Derivaz, Rechtsanwalt bei Angestellte Schweiz.

"Die Rolle der Nachhaltigkeitsbeauftragten ist entscheidend, da Nachhaltigkeit nicht nur in der Chefetage oder in den Fachabteilungen, sondern dezentral in allen Bereichen eines Unternehmens verankert werden muss. Der Lehrgang befähigt Mitarbeitende, Nachhaltigkeit ganzheitlich in ihre Arbeitsabläufe und Entscheidungen zu integrieren - eine Schlüsselkompetenz, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, zukunftsfähig zu bleiben und die Unternehmensziele im Bereich der Nachhaltigkeit zu erreichen." - Flavia Zimmermann, Sustainability Managerin, Siemens Schweiz.

Anmeldungen unter: https://angestellte.ch/nachhaltigkeitsbeauftragte_r