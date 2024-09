MediaLinks TV LLC

CGTN AMERICA & CCTV UN: Meine China-Geschichte: das Future Youth Leaders Forum

Washington (ots/PRNewswire)

Während wir uns dem 75. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China nähern, wird eine besondere Veranstaltung, die von der China Media Group und der Bank of China USA präsentiert wird, das Engagement des Landes für Frieden und Fortschritt durch unsere Jugend - die Führungskräfte von morgen - hervorheben.

Am 28. September findet in New York City die Veranstaltung "My China Story: The Future Youth Leaders Forum" wird Diplomaten, Professoren, Analysten und Studenten aus China und den USA zusammenbringen, um die komplexen Herausforderungen von heute und die Lösungen, die die Führungskräfte von morgen bieten können, zu verstehen.

Während des letztjährigen Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in San Francisco lud er 50 000 junge Amerikaner ein, in den nächsten fünf Jahren im Rahmen von Studien- und Austauschprogrammen nach China zu kommen. Man geht davon aus, dass die Jugendlichen dazu beitragen können, die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten zu verbessern.

Pädagogen, die China besucht haben, werden uns von ihren Erfahrungen berichten und uns zeigen, wie der Austausch zwischen den Menschen den Schülern die Möglichkeit bietet, mehr über die chinesische Kultur zu erfahren, dauerhafte Freundschaften zu schließen und ihnen eine globale Perspektive zu eröffnen.

Wir werden von Schülern über ihre Reisen nach China hören - die Orte, die sie besucht haben, die Menschen, die sie getroffen haben - und wie dies ihre Ausbildung bereichert und ihre Hoffnungen auf bessere Beziehungen zwischen China und den USA gestärkt hat.

Die Veranstaltung unterstreicht, wie wichtig es für junge Menschen in China und den USA ist, sich gegenseitig zu verstehen und zu schätzen, und ist Teil der allgemeinen Bemühungen, die Beziehungen durch ständige öffentliche Interaktionen zu verbessern.

(Dieses Material wird verbreitet von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV. Weitere Informationen sind erhältlich beim Justizministerium in Washington, D.C.)