PR Report Camp 2021: 60 Top-Profis beraten junge Leute bei ihrem Einstieg in die PR (Korrektur zur Aussendung zuvor)

Berlin (ots)

60 Top-Profis aus Unternehmen und Agenturen werden von 2. bis 5. November junge Menschen bei ihrem Berufseinstieg in die PR beraten. Was wird von mir in der PR erwartet? Was kann ich erwarten? Das sind die zwei zentralen Fragen, die beim PR Report Camp 2021 im Mittelpunkt stehen werden. Nach 2020 wird das Camp auch 2021 digital durchgeführt. Erwartet werden mehr als 1.500 junge Leute, die am Ende ihres Studiums stehen, und Young Professionals, die bereits erste Berufserfahrungen haben.

Die Referentenliste ist beeindruckend: Jan Runau, Leiter der Unternehmenskommunikation adidas, ist da. Ebenso Monika Schaller, Kommunikationschefin Deutsche Post DHL. Auch Ralf Drescher, Head of Content der Deutschen Bank, hat zugesagt. Oliver Schumacher, Leiter Kommunikation Deutsche Bahn, kommt. Auch Nicole Mommsen, PR-Chefin von Volkswagen und Christian Maertin, Leiter Corporate Communications bei Bayer. Weiters Ulrich Lissek, Kommunikationschef der Nord Stream 2 AG, Martin Frommhold, Leiter Unternehmenskommunikation bei Otto, Anja Wassertheurer, Leiterin Produktkommunikation bei der Porsche AG, Susanne Straetmans, Leiterin der externen Kommunikation bei Pfizer, Martin Brüning, Leiter Unternehmenskommunikation bei der REWE Group, Florian Martens, Leiter Global Media Relations bei der Siemens AG, und viele weitere.

Zahlreiche Agenturen schicken Top-Leute. Darunter Convensis, MontuaPartner Communications, Adel & Link Public Relations, komm.passion, ORCA von Loon Communications, FleishmanHillard, Advice Partners, Fink & Fuchs, Communication Consultants, Faktor 3, Edelman, Faktenkontor, fischerAppelt, Hill+Knowlton, Script Communications, BoC - Bureau of Communications, MSL Group Germany und Klenk & Hoursch.

Das PR Report Camp 2021 wird unterstützt von Siemens, Deutsche Post DHL Group, adidas, Bayer und Deutsche Bahn.

Zum Programm mit der kompletten Liste der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner: https://prreportcamp.de/