Powertage / MCH Group

Powertage 2020 werden verschoben

Bild-Infos

Download

Basel (ots)

Aufgrund der stark zunehmenden Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz und in Europa sowie der Verordnungen des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie werden die Powertage, welche vom 16. bis 18. Juni 2020 geplant waren, in den Dezember 2020 verschoben.

Die zunehmende Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz und in Europa sowie aufgrund der Verordnung des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie hat die Messeleitung in Absprache mit dem Veranstaltungsbeirat entschieden, die Powertage, welche vom 16. bis 18. Juni 2020 geplant waren, zu verschieben. Die Powertage finden neu vom 1. bis 3. Dezember 2020 in der Messe Zürich statt.

Medientext und Bilder unter: www.powertage.ch, «Berichten»

Kontakt:

Dominique Farner, Kommunikationsleiterin,

Tel. +41 58 206 21 99, dominique.farner@powertage.ch



Andrea Voegtle, Kommunikationsleiterin,

Tel. +41 58 206 26 27, andrea.voegtle@powertage.ch



MCH Messe Schweiz (Basel) AG, Powertage, 4005 Basel, Schweiz,

www.powertage.ch