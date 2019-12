Powertage / MCH Group

xplor Startup Competition

Die grösste Schweizer Startup Competition im Energiebereich

Basel (ots)

Unsere Zukunft baut auf neuen Ideen. So auch die Schweizer Stromwirtschaft. Um die neuen Pioniere zu fördern und mit den richtigen Stakeholdern zusammenzubringen, öffnet im Rahmen der Powertage 2020 zum zweiten Mal das xplor Startup Village seine Tore. Vom 16. bis 18. Juni 2020 treffen die vielversprechendsten Schweizer Energy Startups auf das Who-is-Who der Energiebranche.

Die xplor Startup Competition bringt, als einer der grössten Energy Startup-Wettbewerbe der Schweiz, herausragende Startups mit Stakeholdern aus dem Energiesektor zusammen. Um als Startup teilnehmen zu können, müssen sich Interessenten einem Bewerbungsverfahren unterziehen. Wer die Teilnahmekriterien erfüllt, kann bis am 28. Februar 2020 an der xplor Startup Competition teilnehmen. Die zehn herausragendsten Startups dürfen sich an den Powertagen 2020 kostenlos präsentieren. Eines der zehn Startups kann sich seinen Platz über ein vorausgehendes Public Voting sichern, die restlichen neun Plätze werden von einer nationalen Fachjury vergeben. Mehr Informationen zur Teilnahme unter xplor.ch.

xplor Startup Village

Im xplor Startup Village erhalten die Gewinner der xplor Startup Competition die einmalige Chance, sich und ihre innovativen Ideen, Produkte oder Dienstleistungen wichtigen Branchenvertretern, Kunden und Investoren zu präsentieren. Hier generieren die teilnehmenden Startups Visibilität, Publizität und stärken das eigene Marketing. Die Besucher erwartet ein spannender Mix aus Produktdemonstrationen, Prototypen, Pitches im xplor Speakers' Corner und persönlichen Gesprächen.

Powertage 2020

Die xplor Startup Competition ist eine Initiative der Powertage und ihrer Partner. Gemeinsam wird die Aufbruchstimmung der Schweizer Energiebranche gezeigt und gefördert. Die Powertage gehören seit 2004 zum Portfolio der MCH Group und werden vom 16. bis 18. Juni 2020 bereits zum neunten Mal in der Messe Zürich durchgeführt.

Powertage 2020 | xplor Startup Village Dauer: 16. - 18. Juni 2020 Ort: Messe Zürich, Hallen 5, 6 und 7 Veranstalter: MCH Messe Schweiz (Basel) AG Infos: powertage.ch / info@powertage.ch / xplor.ch

