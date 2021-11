VTX Services SA

Telekommunikation - Führungswechsel bei VTX Telecom

Pully (ots)

Der Verwaltungsrat von VTX Telecom SA teilt heute mit, dass Yves Pitton, der bisherige CEO, sich entschieden hat, die Firma zu verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. An seine Stelle tritt ab 1. Dezember 2021 Pierre Marty, der derzeitige Vize-Präsident Business Development von CELESTE.

Yves Pitton wurde im Januar 2016 von den Unternehmensgründern Philippe Roditi und Francis Cobbi zum Generaldirektor (CEO) berufen. Unter seiner Führung erfuhr das Unternehmen eine beeindruckende Wandlung und wurde zum bevorzugten Telekomanbieter von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz. Auf seine Initiative hin entwickelte VTX auch ein innovatives Partnernetz im Rahmen der VTX Academy und war damit rechtzeitig bereit, um die Unternehmen bei der digitalen Transformation zu begleiten.

Nicolas Aubé, der Gründer und CEO von CELESTE sowie Präsident des Verwaltungsrats von VTX, erklärt in dessen Namen: "Yves verfolgte einen aufgeschlossenen Führungsstil, bewies grossen Pioniergeist und enormes Engagement. Ich bin ihm sehr verbunden für diese 6 Jahre an der Spitze von VTX und möchte ihm für seine zahlreichen Erfolge danken". Und er fügt hinzu: "Es handelt sich um einen persönlichen Entschluss, den wir bedauern, aber respektieren."

Yves Pitton betont, dass "diese Entscheidung kein leichtes Unterfangen war. Ich habe meine ganze Energie in unser Unternehmen gesteckt und bin stolz auf die Arbeit, die mit allen Teams geleistet wurde. Ich bin zuversichtlich, dass die Plattform, die wir geschaffen haben, stabil und langlebig ist." Fazit: "Wir haben einen soliden Kundenstamm. Ich bin überzeugt, dass das VTX-Team unser Unternehmen noch weiter voranbringen und die Erfolgsdynamik verstärken wird, wobei wir unsere Werte bewahren werden, die in unserer DNA verankert sind."

Pierre Marty bringt sehr viel Erfahrung in Telekominfrastruktur und -dienstleistungen mit. Er absolvierte die Ecole Polytechnique und die Ingenieurschule CentraleSupélec. 1997 begann er seine Karriere bei Nortel und Nokia, bevor er die Business Unit Cable and Fibre North America bei OFS übernahm, ein weltweit führender Anbieter von Glasfasern und Glasfaserkabeln.

Am 26. April 2021 stiess er zu CELESTE, wo er einen dreifachen Aufgabenbereich innehat: den Ausbau der französischen und internationalen Geschäftstätigkeiten der Gruppe und Mitglied im Verwaltungsrat von VTX Services SA. Sein Büro ist in Pully.

Für Pierre Marty "ist die Übernahme der Geschäftsleitung von einem Unternehmen wie VTX nicht nur eine Ehre, denn ich kenne das Engagement und die Professionalität unserer Teams, sondern auch eine Gelegenheit für Unternehmenswachstum: Der derzeitige Bau unseres ultraschnellen dedizierten Glasfasernetzes wird es uns ermöglichen, unseren Kunden ein noch grösseres Dienstleistungsangebot und noch mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit zu bieten."

Über VTX Telecom

Seit 1986 ist VTX ein unabhängiger Anbieter, der zu den führenden Providern und Dienstleistern im Bereich Internet und Telekommunikation gehört, und eine Referenz als Architekt von Telekomlösungen. Das Produktportfolio umfasst zahlreiche moderne Dienstleistungen wie Internetzugang, Festnetz- und Mobiltelefonie, Webhosting, Cloud-Dienste und Rechenzentren und richtet sich in erster Linie an Unternehmenskunden sowie Kunden der öffentlichen Hand. Der Hauptsitz ist in Pully bei Lausanne. Um eine maximale Kundennähe zu gewährleisten, stützt sich das Unternehmen auf seine Zweigniederlassungen in der West- und Deutschschweiz sowie im Tessin, die alle unter der Holding VTX Telecom SA zusammengefasst sind.