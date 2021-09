VTX Services SA

Bilanz Telekom Rating: VTX wird von den KMU in der Schweiz gewählt!

Pully (ots)

Die vom "PME Magazine" veröffentlichte Umfrage über das Kundenfeedback von mehr als 600 Schweizer Klein- und Mittelbetrieben kürt VTX auch dieses Jahr zum schweizweit besten Full-Service-Telekommunikationsanbieter für KMU!

VTX bestätigt seinen Spitzenplatz in der Elite mit den 2. Plätzen in den nationalen Rankings für die Kategorien "Internet Service Provider & Corporate Network", "Festnetztelefonie" und "Mobiltelefonie". Auf dem hart umkämpften Markt für Cloud- und Datacenter-Services hat das Unternehmen beeindruckende Fortschritte gemacht und belegt den 3 Platz. Dank seiner flexiblen, skalierbaren Produkte, die ein hohes Mass an Sicherheit bieten, ist VTX den grossen Telekommunikationsanbietern auf dem Unternehmens- und KMU-Markt deutlich voraus.

Für Yves Pitton, CEO von VTX Telecom, sind diese Ergebnisse ein perfektes Spiegelbild der Anstrengungen, die das Unternehmen seit vielen Jahren unternimmt: "Wir sehen jetzt die Früchte unserer Arbeit. Die persönliche Betreuung in dieser gesundheitlich und wirtschaftlich besonders anspruchsvollen Zeit wird von unseren Kunden und Partnern sehr geschätzt, ebenso unsere tatkräftige Hilfe bei der Einführung von Home-Office-Lösungen und bei der Digitalisierung der Kunden-Unternehmen", erklärt Yves Pitton.

"Unsere Basis ist stabil; mit dem raschen Ausbau unseres eigenen Glasfaser-Breitbandnetzes bis Ende des Jahres werden wir noch stärker werden". Er schliesst mit den Worten: "Diese Zufriedenheitsumfrage beweist einmal mehr, dass es wichtig und sinnvoll ist, unseren Kunden zuzuhören und ihnen das Leben mit denjenigen innovativen und einfachen Dienstleistungen und Lösungen zu erleichtern, die sie brauchen. Das ist unsere Stärke, und das werden wir auch in Zukunft tun.