Sanitas Krankenversicherung

Positives Ergebnis, steigende Versichertenzahlen

2023 war für Sanitas ein erfolgreiches Jahr. Das zeigt sich sowohl am positiven Jahresergebnis von 38,3 Millionen Franken als auch an den steigenden Versichertenzahlen: Wir wuchsen erneut und konnten per 1. Januar 2024 rund 40'000 Kundinnen und Kunden mehr bei Sanitas begrüssen.

Dank innovativer Produkte, kundenorientierter digitaler Services und konkurrenzfähiger Prämien stieg die Anzahl unserer Versicherten per 1. Januar 2024 markant. Mit Stolz erfüllt uns, dass wir dabei sowohl in der Grundversicherung als in der Zusatzversicherung deutlich gewachsen sind. Dass unsere Versicherten mit Sanitas sehr zufrieden sind, zeigten auch die Top-Platzierungen in gleich drei Kundenzufriedenheitsumfragen 2023: der erste Platz sowohl bei Comparis als auch bei bonus.ch und ebenso auf dem Podest beim K-Tipp. Darüber hinaus wurden wir im April 2024 von Moneyland als Testsieger ausgezeichnet.

Attraktive Prämien und finanzielle Stabilität

Das konsolidierte Ergebnis 2023 belief sich auf 38,3 Millionen Franken (Vorjahr 8,3 Millionen Franken). Hauptsächlich dazu beigetragen haben die Zusatzversicherungen mit einem technischen Ergebnis von 79,2 Millionen Franken. In der Grundversicherung resultierte hingegen ein versicherungstechnisches Minus von 65,5 Millionen Franken. Dank des positiven Jahresabschlusses stieg das konsolidierte Eigenkapital um 3,5 Prozent auf 1,09 Milliarden Franken. Wir sind damit weiterhin finanziell solide aufgestellt und nachhaltig gesund.

Sanitas Vital, die ideale Zusatzversicherung für jeden Lebensstil

Mit unserer neuen Linie in der ambulanten Zusatzversicherung Sanitas Vital können ambulante Leistungen versichert werden, welche die Grundversicherung nicht oder nur teilweise deckt - zum Beispiel Alternativmedizin, Gesundheitsförderung und vieles mehr. Vital gibt es in drei verschiedenen Varianten. Das eröffnet den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die Versicherungsstufe zu wählen, die optimal zu ihrem Leben und ihrem Budget passt.

Sanitas Health Forecast wird ausgezeichnet

Im Juni 2023 publizierten wir bereits den vierten Sanitas Health Forecast, der unter dem Titel "Das ist deine Energie" wiederum Antworten zur Gesundheit der Zukunft liefert und Inspiration für ein gesundes Leben gibt. Er hielt sich wochenlang in den Schweizer Bestsellerlisten und wurde für sein Design mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Red Dot Award.

Digitale Betreuung

Als innovative Krankenversicherung haben wir 2023 unsere digitalen Angebote und Services noch weiter ausgebaut. Etwa mit einem Guide für die Pflege zu Hause in der Portal App. Weiter sind wir seit September 2023 als erste Schweizer Krankenversicherung im Metaverse und begrüssen dort virtuell Personen, die sich über Sanitas und unsere Angebote informieren wollen.

Sanitas ist eine Top-Arbeitgeberin

Als moderne Arbeitgeberin setzen wir uns für ein gesundes Gleichgewicht der individuellen, beruflichen und persönlichen Bedürfnisse unserer über 900 Mitarbeitenden ein. Wir nutzen moderne Arbeitsformen und entwickeln uns kontinuierlich weiter. Dabei sind uns Mitarbeitergesundheit, Chancengleichheit sowie Aus- und Weiterbildung besonders wichtig. Es freut uns darum sehr, dass unsere Anstrengungen geschätzt werden: 2023 hat die Handelszeitung in einer Umfrage wiederum die besten Arbeitgeber der Schweiz ermittelt. Erneut wurde Sanitas als eine der besten Arbeitgeberinnen der Schweiz ausgezeichnet. Unter den Krankenversicherungen erreichten wir sogar den hervorragenden zweiten Rang.

Erster Nachhaltigkeitsbericht

Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln, das sich an sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit orientiert, prägt unser Selbstverständnis. Mehr dazu in unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht.

Sanitas Gruppe in Zahlen* (Geldwerte in TCHF, Swiss GAAP FER 41):

31.12.2023 31.12.2022 Prämienertrag 3'148'779 3'066'617 Bezahlte Leistungen (inkl. Kostenbeteiligungen) 2'992'546 2'865'289 Ergebnis (nach Steuern) 38'334 8'265 Eigenkapital (inkl. Beteiligungen) 1'092'973 1'056'140 Reserven KVG 449'074 508'643 Eigenkapital VVG 568'992 478'758 KVG-Versicherte** 638'216 597'717 VVG-Versicherte** 663'878 662'697

* Bei den ausgewiesenen Kennzahlen handelt es sich um konsolidierte Werte.

** Per 1. Januar 2024 und 1. Januar 2023.

Geschäftsbericht 2023

Online auf Deutsch: www.sanitas.com/geschaeftsbericht2023