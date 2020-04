Ricola

Verbundenheit und Wertschätzung zum Ausdruck bringen: Mit dem neuen B2B-Webshop "WE CARE by Ricola"

Laufen (ots)

Der neue Webshop "WE CARE by Ricola" erlaubt es Unternehmen und interessierten Privatpersonen, Care-Pakete an Menschen zu verschicken, die ihnen wichtig sind. Dank der raffinierten technischen Umsetzung erreichen sie mit einer einzigen Bestellung unbegrenzt viele Empfänger, die sie mit ausgewählten Ricola-Produkten und einer persönlichen Botschaft beschenken können.

Die Corona-Krise hat den Erfindergeist bei Ricola angestachelt: In nur drei Wochen hat das Traditionsunternehmen den Webshop "WE CARE by Ricola" aufgebaut, damit Unternehmen ihre Mitarbeitenden und Kunden mit Care-Paketen überraschen können. Diese enthalten damit ein persönliches Geschenk als Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung, die heute wichtiger denn je sind. Ein solches Geschenk überbrückt auch die heute verordnete räumliche Distanz und signalisiert, dass es sich dabei keineswegs um eine soziale oder emotionale Trennung handelt.

Convenience für den Besteller, Freude bei den Beschenkten "Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, damit es für HR-Verantwortliche, Geschäftsführer oder Teamleiter besonders einfach ist, ein Lächeln auf das Gesicht der Beschenkten zu zaubern", sagt Ricola-Schweiz-Geschäftsführer Toni Humbel. Normalerweise würde der Versand an eine ganze Belegschaft viel Zeit und Energie beanspruchen. Der Webshop "WE CARE by Ricola" enthält jedoch eine einfache Upload-Möglichkeit für die Adressliste, in die unbegrenzt viele Empfänger eingetragen werden können. Die jedem Paket beigelegte persönliche Botschaft lässt sich im Check-out-Prozess als PDF hochladen. "So setzen Unternehmen schnell und einfach ein Zeichen der Verbundenheit und des Dankes bei ihren Mitarbeitenden oder Kunden. Eben ein: We care for you", erklärt Humbel Idee und Namensherkunft des Webshops.

Spende für die Corona-Sammlung der Glückskette "Ricola war es von Anfang an wichtig, auch etwas für jene Menschen zu tun, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind", sagt Toni Humbel weiter. "Deshalb überweisen wir eine Spende von einem Franken pro Care-Paket an die Corona-Sammlung der Glückskette als unser gemeinschaftliches Zeichen gegenüber den Schweizern: We care for you."

https://wecare.ricola.com/

media@ricola.com

+41 61 765 41 21