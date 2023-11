Swiss Infosec AG

Adrian Stadler ist neuer Head of Management Services

Stabsübergabe bei der Swiss Infosec AG. Per 1. November 2023 hat Adrian Stadler die Leitung der Management Services von Ken Vogel übernommen. Dieser konzentriert sich unternehmensintern ganz auf die Weiterentwicklung und den Ausbau der erfolgreichen eLearning-Angebote.

Ken Vogel, seit 2018 Head of Management Services, liebäugelte schon länger mit der Möglichkeit, sich voll und ganz dem Aufbau, der Entwicklung, Realisation und Lancierung unserer eLearning-Angebote zu widmen. Das Geschäftsfeld «eLearning» ist durch Ken Vogels enormes Engagement, seine Zielstrebigkeit und Kreativität rasant gewachsen und bindet dementsprechend viele Ressourcen. Mit der Einstellung von Adrian Stadler, der 2023 als Leiter HR zur Swiss Infosec AG stiess, konkretisierten sich diese Pläne und werden nun Realität.

Eine stimmige Übergabe

Der diplomierte Betriebswirtschafter NDS HF Adrian Stadler hat einen Executive Master in Business Administration FH mit Vertiefungsrichtung Angewandte Wirtschaftspsychologie. Seit April 2023 ist er für alle personellen Angelegenheiten der Swiss Infosec AG zuständig und wird es auch bleiben. Adrian Stadler gehörte als Leiter HR bereits zum Team Management Services und konnte sich in Abstimmung mit seinem Vorgänger ideal auf seine neue, zusätzliche Aufgabe vorbereiten. Adrian Stadler nimmt als Head of Management Services Einsitz im Executive Board der Swiss Infosec AG.

Eine Win-win-Situation

Seitens Swiss Infosec AG ist man über diese Stabsübergabe sehr glücklich. «Wenn sich Mitarbeitende in die von ihnen gewünschte Richtung weiterentwickeln können, ist das für ein Unternehmen immer ein Gewinn.», sagt Reto Zbinden, CEO der Swiss Infosec AG. Sehr zufrieden sind denn auch die Protagonisten dieser Stabsübergabe: Adrian Stadler darf ein bestens aufgestelltes Management Services-Team übernehmen und Ken Vogel seinen Fokus ganz auf eLearning setzen. So geht Win-win.

Swiss Infosec AG

Die Swiss Infosec AG mit Sitz in Sursee gehört in der Schweiz zu den führenden, unabhängigen Beratungs- und Ausbildungsunternehmen in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und IT-Sicherheit. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und beschäftigt zusammen mit dem Schwesterunternehmen Swiss GRC AG über 90 Mitarbeitende, die im Bereich der Integralen Sicherheit bisher über 3000 Projekte von kleinen und grossen Kunden aus allen Branchen begleiteten. www.infosec.ch

