VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Südafrika: Freiheit für Elefant Charley

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Südafrika: Freiheit für Elefant Charley

Kooperation von VIER PFOTEN und EMS Stiftung, um Charley nach jahrzehntelangen Bemühungen ins «Shambala Private Game Reserve» zu bringen, wo er seinen Ruhestand geniessen wird

Zürich, 23. August 2024 – Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN hat sich gemeinsam mit der Elizabeth Margaret Steyn (EMS) Stiftung und dem «Shambala Private Game Reserve» dafür eingesetzt, dass Charley, ein 42-jähriger afrikanischer Elefant, in das 10‘000 Hektar grosse Shambala Privatreservat in Limpopo umziehen kann, um dort seinen Ruhestand zu geniessen. Für Charley öffnet sich damit ein neues Kapitel in seinem Leben.

Charley wurde im Hwange-Nationalpark in Simbabwe geboren. Als Jungtier wurde er zusammen mit neun anderen Elefanten eingefangen und 1984 vom Zirkus Boswell nach Südafrika gebracht. Dort trat Charley 16 Jahre lang auf, bevor er im Mai 2000 in den Natal Lion Park gebracht wurde. Er kam am 30. Juli 2001 in den Zoo. In den vergangenen 23 Jahren musste Charley den Tod seiner vier Elefantenkameraden miterleben und zeigte Anzeichen von Stress, darunter wiederholtes hin- und herbewegen seines Kopfes – ein Verhalten, das in Gefangenschaft häufig vorkommt.

Die Expertinnen und Experten von VIER PFOTEN entwickelten einen detaillierten Plan für die Umsiedlung, um den bestmöglichen Übergang für Charley in seinen Ruhestand zu ermöglichen. Unter vollem Einsatz bereiteten die Expertinnen und Experten aller Organisationen Charley darauf vor, in die Box für seinen Transport nach Shambala zu steigen. Dort wird er wieder in eine natürliche Umgebung eingegliedert, die für einen männlichen Elefantenbullen artgemäss ist. Das nur drei Stunden vom Zoo entfernte Reservat in der Provinz Limpopo hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Elefanten aus Gefangenschaft wieder erfolgreich ausgewildert. Seit 2015 werden in Shambala Elefanten rehabilitiert und freigelassen, die zuvor für Safari-Touren mit Elefantenreiten ausgebeutet wurden. Heute ist das Reservat die Heimat einer wachsenden Elefantenpopulation.

«Dieser Ruhestand ist ein wichtiger Meilenstein für Elefant Charley, aber auch für einen besseren Tierschutz in Südafrika. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir unermüdlich daran gearbeitet, die Einsamkeit von Elefant Charley zu beenden und ihn in seinem neuen artgemässen Zuhause aufblühen zu sehen. Bei VIER PFOTEN streben wir nach nachhaltigen, langfristigen Lösungen, setzen uns für den bestmöglichen Rechtsrahmen zum Schutz von Wildtieren ein und verbessern das Leben so vieler Tiere wie möglich», so VIER PFOTEN-Vorstandsvorsitzender Josef Pfabigan.

Die Umsiedlung von Charley in sein neues Zuhause wurde von VIER PFOTEN-Tierarzt Dr. Amir Khalil geleitet. «Vor der Umsiedlung haben wir Charley in seinem Gehege auf die Transportbox trainiert. Damit gewährleisten wir einen sicheren und stressfreien Transport für den Elefanten. Jetzt, wo Charley in seinem neuen Zuhause sicher angekommen ist, startet seine weitere Resozialisierung», erklärt Dr. Khalil.

Der Tag begann früh und Charley konnte dank des fachkundigen Trainings erfolgreich in seine Transportbox gebracht werden. Nachdem er sicher angekommen war, und die Kiste an ihrem Platz stand, ging Charley ruhig hinaus und begann, sein neues Gehege zu erkunden. Charley hatte eine ruhige erste Nacht und wird von dem Team von VIER PFOTEN begleitet.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit der EMS Stiftung und dem Shambala Privatreservat zusammenarbeiten konnten und mit unserem Fachwissen Charley bei seinem Übergang in den Ruhestand unterstützen können, damit er seinen Lebensabend in Freiheit und in einer natürlichen, artgemässen Umgebung verbringen kann. Wir möchten uns auch bei Herrn Narend Singh, dem stellvertretenden Minister für Forstwirtschaft, Fischerei und Umwelt, für seine Unterstützung und Hilfe bei Charleys Umsiedlung bedanken», so Fiona Miles, Vorstandsvorsitzende von VIER PFOTEN Südafrika.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

----------

Fotos und Filmmaterial

Hochaufgelöste Bilder sind hier herunterladbar.

Filmmaterial ist hier zu finden.

Fotos und Filmmaterial dürfen kostenfrei verwendet werden. Sie dürfen nur für die Berichterstattung über diese Medienmitteilung genutzt werden. Für diese Berichterstattung wird eine einfache (nicht-ausschliessliche, nicht übertragbare) und nicht abtretbare Lizenz gewährt. Eine künftige Wiederverwendung der Fotos und des Filmmaterials ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von VIER PFOTEN gestattet.

Filmmaterial: Der Sender ist verpflichtet, das VIER PFOTEN Copyright bei der Ausstrahlung zu verwenden. Der Urheberrechtshinweis kann entweder durch Einblendung des Originallogos, durch Einblendung der Schrift «VIER PFOTEN - globale Tierschutzorganisation» oder durch eine mündliche Information, dass der Eigentümer des Materials «VIER PFOTEN – globale Tierschutzorganisation» ist, erfolgen.

Copyright siehe Metadaten

Es kommt österreichisches Recht ohne seine Verweisnormen zur Anwendung, Gerichtsstand ist Wien.

Medienkontakt: Chantal Häberling, Kommunikation Schweiz VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz Altstetterstrasse 124 8048 Zürich Tel. +41 43 311 80 90 presse@vier-pfoten.ch www.vier-pfoten.ch