FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Wirtschaft: Rechnen, rätseln und knobeln an der Mathematik- und Logikspielemeisterschaft

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Wirtschaft FHNW.

Medienmitteilung, 20. März 2024

Rechnen, rätseln und knobeln an der Mathematik- und Logikspielemeisterschaft

Am Samstag, 16. März 2024, war der FHNW Campus Olten Austragungsort des Halbfinals des internationalen Mathematikwettbewerbs.

Über 200 rätselbegeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen nach Olten, um sich im Halbfinale der 38. Mathematik- und Logikspielemeisterschaft zu messen und sich einen der begehrten Plätze am Schweizer Final in Lausanne zu sichern.

«Mir gefällt es, drei Stunden lang zu knobeln. Ich finde es wirklich unterhaltsam, eine coole Sache», sagt Felix Strebel, der seit Jahren regelmässig an der Mathematik- und Logikspielemeisterschaft teilnimmt.

International & generationenübergreifend

Der generationenübergreifende Wettbewerb mit Teilnehmenden mit Jahrgang 1955 bis 2015 ist in acht Alterskategorien organisiert, die sich auch in der Anzahl und in der Komplexität der zu lösenden Aufgaben unterscheiden. Gefragt ist nicht nur rein mathematisches Wissen, sondern logisches Denken und Problemlösungs-Skills.

Die Mathematik- und Logikspielmeisterschaft ist ein internationaler Wettbewerb, der in 12 Ländern stattfindet. Das diesjährige Finale findet am 25. und 26. August in Paris statt.

Eines der Schweizer Halbfinals der Mathematik- und Logikspielemeisterschaft findet traditionellerweise an der FHNW in Olten statt und wird von der Hochschule für Wirtschaft FHNW und der Hochschule für Technik FHNW durchgeführt. Organisiert wird der Schweizer Teil der Meisterschaft vom Schweizerischen Mathematikspieleverband FSJM.

Mehr Informationen unter www.fhnw.ch/mathe-logik-spiele

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Wirtschaft

Florian Schönmann

Kommunikation und Marketing

Riggenbachstrasse 16

4600 Olten

T +41 62 957 23 24 (Direkt)

florian.schoenmann@fhnw.ch

www.fhnw.ch/wirtschaft

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 600 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 22 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW ist international ausgerichtet und praxisorientiert. Sie bildet in Basel, Brugg-Windisch und Olten 3‘000 Bachelor- und Master-of-Science-Studierende aus und ist mit ihrem breiten Business-Weiterbildungsangebot führend unter den Fachhochschulen der Schweiz. Sie hat weltweit über 160 Kooperationspartner und bietet internationale, massgeschneiderte Bildungsprogramme an. Dabei ist sie regional verankert und Ansprechpartnerin für kleine und mittelständische Unternehmen sowie (Nonprofit-) Organisationen. Seit 2021 gehört sie zu den 6% aller Wirtschaftshochschulen weltweit, die von AACSB akkreditiert sind.

Weitere Informationen unter www.fhnw.ch/wirtschaft

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch