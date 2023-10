FHNW; Hochschule für Wirtschaft: FHNW lanciert europaweit einzigartigen Masterstudiengang in Sustainable Business Development

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung, 2. Oktober 2023

FHNW lanciert europaweit einzigartigen Masterstudiengang in Sustainable Business Development

In Anbetracht des digitalen Wandels und der Klimakrise nimmt der Bedarf von Unternehmen rasant zu, sich weiterzuentwickeln und einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen zu leisten. Mit dem neuen trinationalen Master of Science in Sustainable Business Development bildet die Hochschule für Wirtschaft FHNW gemeinsam mit der Hochschule Offenburg und der EM Strasbourg Business School (Université de Strasbourg) ab September 2024 hierfür die passenden Führungskräfte aus.

Der Master-Studiengang ist trinational, interdisziplinär und in hohem Masse praxisorientiert. Vermittelt werden Wissen und Kompetenzen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Unternehmensführung, Umwelttechnologie und Digitalisierung.

Umgesetzt werden konkrete Projekte mit Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und der öffentlichen Verwaltung. Diese Praxisprojekte machen mehr als die Hälfte des Studiums aus. Die Studierenden lernen komplexe Problemstellungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und ganzheitliche, innovative und wettbewerbsfähige Lösungen direkt in die Praxis umzusetzen. Sie kooperieren dabei mit Fachleuten und Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und legen damit den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere.

Ausserdem werden sie durch das Studium in drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Französisch) und drei Ländern befähigt, in internationalen Teams Verantwortung zu übernehmen. Mit erfolgreichem Abschluss erhalten sie einen Triple Degree - je ein Masterdiplom der drei renommierten Partnerhochschulen, welcher sie als Fachkräfte in digitaler, nachhaltiger Unternehmensführung ausweist.

Damit bieten sich den künftigen Absolvent:innen hervorragende Karriereperspektiven. Ob im Management, in der Beratung, in Bildung und Forschung oder als selbstständige Unternehmer:innen.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 300 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 400 Dozierende vermitteln in 31 Bachelor- und 20 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW ist international ausgerichtet und praxisorientiert. Sie bildet in Basel, Brugg-Windisch und Olten rund 3 000 Bachelor- und Master-of-Science-Studierende aus und ist mit ihrem breiten Business-Weiterbildungsangebot führend unter den Fachhochschulen der Schweiz. Sie hat weltweit über 160 Kooperationspartner und bietet internationale, massgeschneiderte Bildungsprogramme an. Dabei ist sie regional verankert und Ansprechpartnerin für kleine und mittelständische Unternehmen sowie (Nonprofit-) Organisationen. Seit 2021 gehört sie zu den 5 Prozent aller Wirtschaftshochschulen weltweit, die von AACSB akkreditiert sind.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hsw

