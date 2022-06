FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik: Institut Digitales Bauen FHNW stellt neuen Professor für Digital Twins ein

Bild-Infos

Download

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW.

Medienmitteilung, 16. Juni 2022

Institut Digitales Bauen FHNW stellt neuen Professor für Digital Twins ein

An der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW unterrichtet ab Herbstsemester 2022 Dr. Eder Martinez, ein Experte in Lean Construction und Digitalem Bauen. Inhaltliche Schwerpunkte seiner Lehre werden die Bereiche Information Lifecycle und Digital Twins sein.

Das Institut Digitales Bauen der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW konnte einen weiteren Experten aus der Praxis für die Lehre gewinnen: Ab Herbstsemester 2022 wird Dr. Eder Martinez als Professor für Digitales Bauen mit Fokus Information Lifecycle (Digital Twin) Lehrveranstaltungen halten. Martinez hat bereits eine beeindruckende internationale Karriere hinter sich: Nachdem er als Bauingenieur und Spezialist für Zusammenarbeitsprozesse an mehreren Baustellen in Chile und Ecuador mitgewirkt hatte, erlangte er seinen Master- und Doktortitel in Bau- und Umweltingenieurwesen an der renommierten University of California, Berkeley (UCB). Sein praktisch und akademisch erworbenes Wissen insbesondere zu Lean Construction, Digitalem Bauen, Projekt- und Prozessmanagement brachte er in den letzten Jahren bei den beiden Firmen Hilti und Implenia ein.

«Ich freue mich sehr, meine breite Expertise nun auch in der Lehre und Forschung am Institut Digitales Bauen der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW einbringen zu können und bin überzeugt davon, dass die Baubranche dank Lean-Prinzipien und digitalen Werkzeugen über ganze Lebenszyklen hinweg künftig noch produktiver werden kann», so Martinez. Viele derzeitige Probleme liessen sich auf fehlerhafte Prozessabläufe in immer komplexer werdenden Bauprojekten zurückführen und es sei wichtig, dass künftige Fachkräfte entsprechende Lösungen kennen würden, ergänzt er.

Das erst 2018 gegründete und seither stark wachsenden Institut Digitales Bauen der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW besetzt bereits die zweite Professor*innenstelle in diesem Jahr im Bereich Informationsmanagement. Dabei handelt es sich um einen programmatischen Entscheid, wie Prof. Manfred Huber, Leiter des Instituts, erläutert: «Wer künftig digital unterstützt und bedürfnisorientiert bauen will, muss Informationen zielgerichtet erheben, automatisieren, abbilden und verarbeiten können. Hier wollen wir geeignete Fachkräfte ausbilden und mit Projekten aufzeigen, wie digitale Lösungen dank gelungenem Informationsmanagement noch effizienter und zielgerichteter eingesetzt werden können».

Martinez tritt die Stelle auf 1. August 2022 an.

Weitere Auskünfte

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Institut Digitales Bauen

Manfred Huber

Institutsleiter

Hofackerstrasse 30

CH - 4132 Muttenz

+41 61 228 55 17 (Direkt)

manfred.huber@fhnw.ch

www.fhnw.ch/idibau

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Christina Klausener

Leiterin Marketing und Kommunikation

Hofackerstrasse 30

CH – 4132 Muttenz

+41 61 228 61 53

christina.klausener@fhnw.ch

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 400 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 300 Dozierende vermitteln in 30 Bachelor- und 20 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW

Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW hat ihren Standort in Muttenz. Sie bietet Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Energie- und Umwelttechnik, Architektur, Geomatik und Bauingenieurwesen an. Für Bau- und Energiefachleute ermöglicht sie eine praxisorientierte, berufsbegleitende Weiterbildung.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/habg

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch