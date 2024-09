Wer die Tierbedürfnisse respektiert, konsumiert bewusster

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Heute startet die neue VIER PFOTEN-Kampagne «Lerne das Tier kennen. Konsumiere bewusster.»

Zürich, 2. September 2024 – Die neue Kampagne von VIER PFOTEN will eine neue Wertehaltung gegenüber unseren Tieren in der Landwirtschaft verankern. Denn den Preis für den unbewussten Konsum von Billig-Tierprodukten bezahlen die Tiere. Indem wir Tierprodukte ersetzen, reduzieren oder einen höheren Qualitätsstandard wählen, machen wir einen Unterschied. Dazu liefert die Kampagne spannende Einblicke und Fakten über Tiere in der Landwirtschaft und zeigt auf, warum es sich lohnt, auf verantwortungsbewussten Konsum zu setzen. Eine zentrale Rolle spielen dabei drei Videos, die Einblicke in die aussergewöhnlichen Fähigkeiten dieser Tiere bieten.

Kühe, die zufrieden auf einer saftigen Wiese grasen; Hühner, die draussen im Freiland zwischen Sträuchern freudig nach Körnern picken und Schweine, die nach einem ausgiebigen Schlammbad friedlich in der Sonne dösen. Solche oder ähnliche Bilder tauchen immer wieder in der Werbung auf. Sie suggerieren eine heile Welt, die jedoch weit entfernt ist von der tatsächlichen Lebensrealität der Tiere in der industriellen Landwirtschaft. Statt täglichem Weidegang und Harmonie ist ihr Leben in der Intensivtierhaltung geprägt von beengten Platzverhältnissen, körperlichen Eingriffen und fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten.

Jedes Tier ist eine Persönlichkeit

Doch statt die Öffentlichkeit mit dieser traurigen Realität zu schockieren, hat die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN sich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Die neue Kampagne «Lerne das Tier kennen. Konsumiere bewusster.», die am 2. September startet, soll zum Nachdenken anregen, indem die Fähigkeiten und Verhaltensweisen sogenannter Nutztiere sichtbar gemacht werden. Einfühlsame Bilder von Kühen, Schweinen und Hühnern versehen mit spannenden Fakten zeigen, dass jedes Tier Emotionen und Bedürfnisse hat – und jedes Tier ein eindrückliches Individuum ist.

«Wussten Sie zum Beispiel, dass Schweine über denselben IQ verfügen wie 3-jährige Kinder, Tricks schneller lernen als Hunde und ihre Gefühle mit mehr als 20 Lauten ausdrücken? Oder, dass Hühner sich über 100 Gesichter merken können, träumen und besser sehen als Menschen?», fragt Julia Fischer, Kampagnenverantwortliche Nutztiere und Ernährung von VIER PFOTEN Schweiz. «Und war Ihnen bekannt, dass Kühe jahrelange, enge Beziehungen pflegen?»

Zentrale Elemente der Kampagne sind drei Videos, welche die aussergewöhnlichen Fähigkeiten von Kühen, Schweinen und Hühnern aus ihrer tierischen Sichtweise beleuchten. Von der sozialen Intelligenz bis hin zu den tiefen Bindungen, die sie eingehen; die Storys bieten Einblicke, die nicht erschüttern, sondern Empathie fördern und motivieren, unsere Haltung ihnen gegenüber zu überdenken. Denn wer die Tiere mit ihren Bedürfnissen respektiert, konsumiert bewusster.

Die Schlüsselworte lauten: «Reduce, Refine, Replace»

Doch was bedeutet «bewusster Konsum» genau? VIER PFOTEN setzt alles daran, bei Konsumierenden von Tierprodukten das 3R-Prinzip zu verankern. Dieses beinhaltet, den Konsum tierischer Lebensmittel zu reduzieren (Reduce), sich über die Haltungsbedingungen zu informieren und Produkte einzukaufen, die den Tieren bessere Haltungsbedingungen garantieren (Refine), oder auch Neues auszuprobieren und Tierprodukte mit pflanzlichen Alternativen zu ersetzen (Replace).

«Reduce, Refine, Replace» sind aber nicht nur Schlagworte, sondern eine Bewegung, die alle mitgestalten können. «Es ist Zeit für eine neue Wertehaltung gegenüber unseren Tieren in der Landwirtschaft – in der Schweiz und weltweit. Denn den Preis für den unbewussten Konsum von Billig-Tierprodukten bezahlen die Tiere», sagt Julia Fischer. Jede Mahlzeit und jeder Einkauf kann also ein Schritt zu einer Welt sein, in der Respekt und Fürsorge für alle Lebewesen selbstverständlich sind und nicht nur in der heilen Werbewelt vorkommen.

