Ein Jahr Soforthilfe für ukrainische Flüchtende mit Haustieren

Die Koalition aus Schweizer Tierschutzorganisationen freut sich über positive Beispiele wie die Wiedervereinigung einer geflüchteten Familie mit ihrem Kater Bantik

Zürich, 28. April 2023 – Seit rund einem Jahr unterstützt die Stiftung für das Tier im Recht, der STVT (Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz) und die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN im Rahmen einer Koalition ukrainische Geflüchtete und ihre Haustiere. Zu ihnen gehört auch eine dreiköpfige Familie und ihre Katze Bantik. Sie haben sich mittlerweile sehr gut in der Schweiz eingelebt und sind sehr dankbar für die Hilfe.

Der Krieg in der Ukraine hat bereits viele Menschen zur Flucht gezwungen. Auch in der Schweiz sind bereits über 65'000 Flüchtende angekommen – nach Schätzungen haben ca. 5% ihre geliebten Haustiere mitgebracht. Mensch und Tier brauchen Unterstützung: Aus diesem Grund bietet die Stiftung für das Tier im Recht, der STVT (Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz) und VIER PFOTEN seit einem Jahr eine abgestimmte Soforthilfe für Haustiere von Geflüchteten aus der Ukraine. Mehrere weitere Schweizer Tierschutzorganisationen wirken ebenfalls unterstützend an diesem nachhaltigen Lösungsansatz mit (u.a. Schweizer Tierschutz STS, Zürcher Tierschutz, NetAP, ProTier, animal-happyend, Susy Utzinger Stiftung, Animal Trust). Die digitale fünfsprachige Plattform SwissHelpForUkrainianPets.ch bietet Informationen über Angebote zur Versorgung der Tiere (Futter, Medizin, Tierbedarf), Behördeninfos, Unterkunftsangebote sowie rechtliche Auskunft und Beratung.

Über 180’000 Besucher auf SwissHelpForUkrainianPets.ch

Die Plattform richtet sich direkt an Flüchtende wie auch an institutionelle Stellen und private Helfende. Die Website ist Dreh- und Angelpunkt für alle Fragen rund um ukrainische Flüchtende mit Haustieren. Bereits über 180’000 Menschen haben die Website besucht. Das Angebot nach Futter und medizinischer Unterstützung wurde bereits viele Male in Anspruch genommen. Wir freuen uns, dass wir bereits viele Menschen in dieser schwierigen Situation unterstützen und entlasten konnten.

Tierisches Happy End

Bei dieser ersten Soforthilfe im Bundesasylzentrum Basel durfte die Koalition letztes Jahr bei der Wiedervereinigung von einer Katze und einem kleinen Mädchen mithelfen. Das Büsi Bantik der 6-jährigen Anita, die zusammen mit ihrer Mutter und Grossmutter nach 9-tägigem Bunkeraufenthalt in die Schweiz geflohen war, wurde vermisst. Die Koalition organisierte kurzfristig eine Katzenfalle aus einem nahegelegenen Tierheim, in die Bantik schon am nächsten Tag tappte. Ein Jahr nach diesen Erlebnissen haben wir bei der Familie nachgefragt, wie es ihr geht und wie sie sich eingelebt hat.

«Glücklicherweise sind wir von unserer Gastfamilie sehr fürsorglich und liebevoll aufgenommen worden. Sie haben sich die ganze Zeit um uns gekümmert und uns geholfen», erzählt die Mutter von Anita. Dennoch verschweigt sie nicht, dass vor allem die ersten Monate mental sehr schwierig für sie und ihre Angehörigen waren, da noch mehrere Familienangehörige in der Ukraine sind. Auch noch heute ist es für die Familie schwer die Situation in der Ukraine zu akzeptieren. In der Schweiz haben sich mittlerweile aber alle gut eingelebt. Die Mutter hat Deutsch gelernt, ihre Tochter besucht die zweite Klasse der Primarschule und die Grossmutter erhält eine professionelle medizinische Behandlung wegen ihres erhöhten Blutzuckers.

Auch Katze Bantik geht es bestens. «Nachdem uns geholfen wurde, unseren Kater zu finden, zaubert er uns jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht und schenkt uns ein bisschen Glück», sagt die Familie und betont, wie dankbar alle für die Unterstützung sind. «Es wurde für alles gesorgt, was notwendig ist: Impfungen, ein Chip und ein Katzenpass. Bantik ist zufrieden und wir sind sehr glücklich.»

Pressekontakte:

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz

Chantal Häberling

Email chantal.haeberling@vier-pfoten.org

Tel. 043 311 80 90

Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

Mag. iur. Bianca Körner

Email info@tierimrecht.org

Tel. 043 443 06 43

Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz STVT

Lisa Goldinger

Email lisa.goldinger@hotmail.ch

Tel. 079 788 26 70

