VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Leben im Zugwaggon ist für die «Train Tigers» aus Argentinien Geschichte

VIER PFOTEN bringt Tigerfamilie ins LIONSROCK Grosskatzenschutzzentrum in Südafrika

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Leben im Zugwaggon ist für die « Train Tigers» aus Argentinien Geschichte:

VIER PFOTEN bringt Tigerfamilie ins LIONSROCK Grosskatzenschutzzentrum in Südafrika

Zürich, 10. März 2022 – Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN rettete am 9. März erfolgreich vier Tiger, die über 15 Jahre lang in einem Zugwaggon in der Provinz San Luis im Westen Argentiniens festsassen. Im Vorfeld der Rettung reiste ein VIER PFOTEN Team nach Argentinien, um die Tiger mit Hilfe von positiver Bestärkung auf den Tag der Rettung vorzubereiten. Indem die Tiger dadurch freiwillig in die Transportboxen stiegen, konnte der potenzielle Risikofaktor einer Narkose vermieden werden. Das erfahrene Team aus Tierärzten und Wildtierexperten meisterte die logistische Herausforderung, die vier Tiger aus dem Zugwaggon, in die Transportboxen und auf einen LKW zu laden, der sie zum Flughafen brachte.

Nun sind Sandro, Mafalda, Messi und Gustavo – die Namen erhielten sie vor ihrer Abreise zu Ehren ihrer Herkunft – auf dem Weg nach Südafrika. Dort werden sie im von VIER PFOTEN geführten LIONSROCK Grosskatzenschutzzentrum ein artgemässes Zuhause finden und zum ersten Mal Gras unter ihren Pfoten spüren.

VIER PFOTEN Tierarzt und Leiter der Rettungsmission Dr. Amir Khalil und sein Team arbeiteten monatelang unermüdlich daran, ein neues Zuhause für die Tiger zu finden und sie auf den Transport vorzubereiten. Sie besorgten Genehmigungen, koordinierten die Logistik mit den lokalen Behörden in Argentinien und Südafrika und sorgten dafür, dass die Transportboxen bestens für die lange Reise in ein tigerwürdiges Leben in Südafrika gerüstet sind.

«Diese Tiger verbrachten über 15 Jahre auf 75 m², umgeben von derselben Landschaft und ohne ihre Instinkte oder natürliches Verhalten ausleben zu können. Unser Team musste bereits vorab in ihrer Nähe sein, damit sie in unserer Gegenwart und während des Transfers ruhig blieben. Es war und ist immer noch eine stressige Situation für die Tiere, aber wir haben es ihnen so angenehm wie möglich gemacht. Für uns steht das Wohlbefinden der Tiere immer an erster Stelle. Die Transportboxen sind mit weichen Böden, Luftlöchern und Wasserbehältern ausgestattet und wir werden während des Zwischenstopps nach ihnen sehen. Auf den ältesten Tiger hat das Team wegen seines hohen Alters ein besonders wachsames Auge. Das erfahrene Team des LIONSROCK Grosskatzenschutzzentrums wird sich dann um die Tiger kümmern», sagt Dr. Khalil.

Erste VIER PFOTEN Rettung in Südamerika

Die Rettung der vier Tiger ist die erste Rettungsmission von VIER PFOTEN in Südamerika. «Nachdem diese Tiger so lange auf so kleinem Raum gelebt haben, war es besonders überwältigend zu sehen, dass sie die weitläufige Natur direkt vor der Nase hatten, den Waggon aber nie verlassen konnten. Es wird fantastisch sein, wenn sie zum ersten Mal Gras betreten und ihr neues geräumiges Zuhause in LIONSROCK erkunden. Wir sind dankbar für all die Arbeit, die die argentinischen Behörden, das Ministerium für Umwelt und nachhaltige Entwicklung und unsere Partner vor Ort geleistet haben, um sicherzustellen, dass die Tiger endlich ein artgemässes Zuhause finden können. Wir hoffen, dass diese gute Zusammenarbeit zu einer dauerhaften Beziehung führt, die uns helfen wird, das Leben von so vielen Tieren wie möglich zu retten, in Argentinien und weltweit», sagt Luciana D'Abramo, Chief Development Officer bei VIER PFOTEN, die selbst Argentinierin ist.

LIONSROCK: Ein artgemässes Zuhause für über 100 gerettete Grosskatzen in Südafrika

Das LIONSROCK Grosskatzenschutzzentrum, eines der elf von VIER PFOTEN geführten Wildtierschutzzentren weltweit, in der Nähe von Bethlehem, Südafrika, bietet über 100 geretteten Tieren ein artgemässes, lebenslanges Zuhause. Der Grossteil der Tiere sind Grosskatzen, die VIER PFOTEN aus kriegszerstörten Zoos, Zirkussen, Privatbesitz und der Gatterjagd gerettet hat und die nicht wieder in die Freiheit entlassen werden können.

Der Lebensraum ist naturnah und fördert natürliche Verhaltensweisen unter höchsten Standards, so wie auch die medizinische Versorgung der Tiere und die Sicherheitsstandards der Gehege. In LIONSROCK ist die Jagd, der Handel und die Zucht von Grosskatzen strengstens verboten. Darüber hinaus sind auch Interaktionen zwischen Wildtieren und Besuchern:innen verboten.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

----------

Fotos und Filmmaterial

Hochaufgelöste Bilder sind hier herunterladbar.

Filmmaterial ist hier zu finden.

Fotos und Filmmaterial dürfen kostenfrei verwendet werden. Sie dürfen nur für die Berichterstattung über diese Medienmitteilung genutzt werden. Für diese Berichterstattung wird eine einfache (nicht-ausschliessliche, nicht übertragbare) und nicht abtretbare Lizenz gewährt. Eine künftige Wiederverwendung der Fotos und des Filmmaterials ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von VIER PFOTEN gestattet.

Filmmaterial: Der Sender ist verpflichtet, das VIER PFOTEN Copyright bei der Ausstrahlung zu verwenden. Der Urheberrechtshinweis kann entweder durch Einblendung des Originallogos, durch Einblendung der Schrift «VIER PFOTEN - globale Tierschutzorganisation» oder durch eine mündliche Information, dass der Eigentümer des Materials «VIER PFOTEN – globale Tierschutzorganisation» ist, erfolgen.

Copyright siehe Metadaten

Es kommt österreichisches Recht ohne seine Verweisnormen zur Anwendung, Gerichtsstand ist Wien.

Medienkontakt: Chantal Häberling, Kommunikation Schweiz VIER PFOTEN Schweiz Enzianweg 4 8048 Zürich Tel. +41 43 311 80 90 chantal.haeberling@vier-pfoten.org www.vier-pfoten.ch