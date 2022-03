Notfall: Transfer von fünf Bären in der Ukraine / VIER PFOTEN empfängt Bären von Partnerorganisation in Tierschutzzentrum

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Zürich/Domazhyr, 5. März 2022 – Am frühen Abend kamen heute fünf Bären nach einer 24-stündigen Reise durch die halbe Ukraine wohlbehalten im BÄRENWALD Domazhyr im Westen der Ukraine an. Eine externe Transportagentur hat die Tiere überführt, nachdem das White Rock Shelter in der Region Kiew die Reise organisiert hatte. Die Situation für die Bären vor Ort wurde in den letzten Tagen zunehmend gefährlicher. Das Team vom White Rock Shelter bat deshalb die internationale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN um dringende Hilfe, die Bären vorübergehend bei sich aufzunehmen. Die zwei weiblichen und ein männlicher Bär, sowie zwei Bärenjunge sind bei guter Gesundheit und werden nun von dem erfahrenen Team des BÄRENWALD Domazhyr betreut, das trotz dieser schwierigen Zeit Seite an Seite bei den Tieren bleibt.

Der Transport der fünf Bären wurde von einem lokalen Unternehmen durchgeführt, nachdem die Verlegung der Tiere unumgänglich war. Freitag abends fuhr der LKW mit dem männlichen Braunbären Synochok, der weiblichen Himalaya-Braunbärin Chada, der weiblichen Himalaya-Schwarzbärin Malvina und den zwei Bärenjungen in der Nähe der Hauptstadt Kiew in Richtung Westukraine los. Während der über 600 km langen Fahrt musste der Transporter mit den artgemäss untergebrachten Tieren mehrere Male wegen Strassenkontrollen anhalten.

Alexandra Mandoki, Länderchefin von VIER PFOTEN Schweiz: «Die Bären kamen in den frühen Abendstunden nach einer langen und anstrengenden Reise an. Alle Bären befinden sich in einem gesunden Zustand. Es wurde alles für ihre Unterbringung vorbereitet, und nun kümmert sich das erfahrene Team um die Tiere und lässt ihnen die nötige Pflege zukommen.»

Hilfe in unsicheren Zeiten

VIER PFOTEN hat bereits in der Vergangenheit mit dem White Rock Shelter zusammengearbeitet. Im Mai 2021 wurden fünf Bärenjunge von der lokalen NGO Save Wild Fund aus einem Streichelzoo gerettet und ins White Rock Shelter gebracht. VIER PFOTEN übernahm daraufhin die Bären und brachte drei der Bärenjungen im Juli 2021 in den BÄRENWALD Domazhyr. Die verbleibenden zwei Jungtiere sind heute angekommen und werden dort bleiben, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist.

Hintergrund

Im Oktober 2017 hat VIER PFOTEN den BÄRENWALD Domazhyr offiziell für Besucher eröffnet. 34 Bären, inklusive der fünf Neuankömmlinge, die aus katastrophalen Haltungsbedingungen gerettet wurden, leben nun auf dem 15 Hektar grossen Gelände. Mit dem Bau des Tierschutzzentrums hat VIER PFOTEN ein artgemässes Zuhause für gerettete Bären geschaffen und unterstützt die ukrainische Regierung bei der Durchsetzung des Verbots des Bärenköderns im Land. Bei dieser grausamen Praxis werden Bären angekettet und als Köderobjekte für die Ausbildung von Jagdhunden missbraucht. Das Tierschutzzentrum bietet auch ein Zuhause für Tiere, die aus anderen grausamen Formen der Bärenhaltung gerettet wurden.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

