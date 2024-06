Infineon Technologies AG

Infineon als "Corporate Brand of the Year" bei den German Brand Awards ausgezeichnet

Die Infineon Technologies AG hat heute den German Brand Award in der renommierten "Best of Category" als "Excellent Brands - Corporate Brand of the Year" erhalten. Der Rat für Formgebung würdigt damit die außergewöhnliche Markenentwicklung von Infineon und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine konsistente Marke zu etablieren, die nahtlos mit der Unternehmensstrategie harmoniert.

Den German Brand Award als 'Corporate Brand of the Year' zu erhalten, ist eine besondere Anerkennung für die Entwicklung der Marke Infineon in den vergangenen Jahren", sagt Andreas Urschitz, Mitglied des Vorstands und Chief Marketing Officer von Infineon. "Wir haben uns zu einem globalen Technologie- und Vordenker mit einer klaren Vision und entschlossenem Handeln entwickelt. Als Unternehmen setzen wir uns dafür ein, die Dekarbonisierung und Digitalisierung durch unsere Lösungen in allen Geschäftsbereichen voranzutreiben - gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern. Dieses Engagement ist tief in unserer Unternehmensstrategie, unserer Marke und im gesamten globalen Infineon-Team verwurzelt."

Die Auszeichnung bestätigt das Engagement von Infineon für Exzellenz und Innovation in der Markenstrategie und im Markendesign. Sie spiegelt zudem einen strategischen und entschlossenen Ansatz zur Stärkung der Beziehung zwischen der Marke und der Unternehmensstrategie wider, der letztendlich die Marktpräsenz und die Resonanz beim Publikum erhöht.

Die Jury des German Brand Award - bestehend aus Mitgliedern des Rates für Formgebung - würdigte die Markenidentität von Infineon, die bei der Zielgruppe ankommt und gleichzeitig den Kernwerten und der Vision treu bleibt. In der Erklärung der Jury heißt es: "Infineon ist seit 25 Jahren eine starke Marke - und auch 'Corporate Brand of the Year' im Jahr 2024. Der Halbleiterhersteller hat seine Strategie und sein Design entscheidend weiterentwickelt, um die Marke noch enger mit der Unternehmensstrategie zu verknüpfen. Die enge Verzahnung, einschließlich Vision, Mission und Werte, ist vorbildlich und trägt zu einer herausragenden Positionierung bei. Nur wenige Unternehmen im Wettbewerb haben eine so konsistente und unverwechselbare Marke. Die engagierte 360-Grad-Markenentwicklung und vor allem die Umsetzung ist glaubwürdig und hat ein hohes Alleinstellungsmerkmal."

Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung, initiiert von Deutschlands Design- und Markenbehörde. Bewertet von einer hochkarätigen Expertenjury aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft, entdeckt, präsentiert und ehrt der German Brand Award einzigartige Marken und Markenmacher.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol "IFNNY" notiert.

