Stargeiger Yury Revich begeistert nun auch als Komponist

Ganz in der Tradition der ikonischen Stargeiger Nicolo Paganini, Fritz Kreisler und Pablo Sarasate begeistert Top 100 der Billboard Classical Charts Stargeiger und ECHO Klassik Preisträger Yury Revich nun auch als Komponist sein Publikum.

Nachdem sein allererstes Werk, das Violinkonzert ‚Awakening‘ letztes Jahr in Salzburg sehr erfolgreich Debut feierte, wurde erst kürzlich seine erste Symphonie ‚Kaleidoskope‘ in London in der St. Georges’ Cathedral ebenfalls von großem Erfolg gekürt uraufgeführt. Beim Laxenburger Kultursommer - Liszt Festival im Juni dJ wurde sein Auftragswerk ‚The Chamber Poem For Franz Liszt‘ sehr gewürdigt.

“Ich spiele gerne die Meisterwerke genialer KomponistInnen, aber ich habe das Gefühl, dass ich als Künstler und Musiker mich auch durch meine eigene musikalische Sprache ausdrücken möchte.”

Am 8. Juli dJ hat die Prelude ‚Choriner Wald‘ mit den Berliner Symphonikern beim Choriner Kultursommer Weltpremiere und am 17. und 18. Juli mit den Münchener Symphonikern beim Summer Proms im Brunnenhof in München wird erstmals in Deutschland das Violinkonzert 'Awakening' präsentiert.

Diese und andere Kompositionen kommen in Wien im September, und bei den FESTIVAL NIGHTS in der Heidi Horten Collection Anfang Oktober 2023 sowie eine neue Komposition am 10. Dezember im Wiener Musikverein zur Aufführung.

Als Komponist wurde er zudem 2021 für die World Expo in Dubai und vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) beauftragt. Anlässlich des Earth Day bat UNEP ein Werk zu schaffen, das 100 MusikerInnen aus der ganzen Welt zusammenbringt, um für den Planeten Erde zu spielen.

Erst kürzlich 2023 wurden drei Titel seines Albums mit Musik von Chevalier de Saint-Georges in den Bridgerton-Soundtrack aufgenommen.

Im Mai wurde er auch mit Eigenkompositionen zu den Filmfestspielen von Cannes (zusammen mit Leonardo Di Caprio, Chiara Chaplin usw.) eingeladen. Weiters komponierte er die Musik für den neuen Film des Oscar-Nominierten und Emmy-Gewinners Oren Moverman.

