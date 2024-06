UNICEF Schweiz und Liechtenstein

UNICEF gewinnt erneut Swissfundraising Award

Bild-Infos

Download

Zürich/Bern, 26. Juni 2024 – UNICEF Schweiz und Liechtenstein wurde heute mit dem SwissFundraising Award für die erfolgreichste Kampagne 2023 ausgezeichnet – bereits zum zweiten Mal in Folge.

UNICEF Schweiz und Liechtenstein hat mit der schnellsten Fundraisingkampagne der Schweiz überzeugt. Thema der Kampagne war das Erbeben in der Türkei und Syrien vom 6. Februar 2023. «Wir konnten dabei die Spenderinnen und Spender mit den ersten kommunikativen Massnahmen noch vor dem zweiten Nachbeben erreichen und haben einige Menschen dadurch erst über die Katastrophe informiert», so Marc Uricher, Bereichsleiter Marketing & Communication. «Am selben Abend waren wir bereits mit einer nationalen Kampagne schweizweit im öffentlichen Raum präsent».

Eine Fachjury hat die Erbeben Nothilfe von UNICEF Schweiz und Liechtenstein als erfolgreichste Kampagne 2023 ausgezeichnet. Die Kampagne war sowohl in Bezug auf, Tempo, Spendenvolumen sowie auf Reichweite herausragend. Neben den sehr hohen Spendeneinnahmen wurde auch ein grosses Spektrum an Freespace gespendet. Zudem wurde das oberste Ziel, möglichst schnell zu reagieren, übertroffen. Die eindrücklichen Zahlen haben die Jury überzeugt, die UNICEF somit den Swissfundraising Award für die erfolgreichste Fundraising-Aktion 2023 vergab.

Bereits im letzten Jahr konnte UNICEF Schweiz und Liechtenstein mit der integrierten Ukraine-Nothilfekampagne 2022 den begehrten Swiss Fundraising Award entgegennehmen.

Über UNICEF

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat über 75 Jahre Erfahrung in Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe. UNICEF setzt sich in mehr als 190 Ländern und Territorien für die Einhaltung der Kinderrechte ein. Zu den zentralen Aufgaben gehören die Umsetzung von Programmen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bildung, Wasser und Hygiene sowie Kinderschutz. UNICEF finanziert sich ausschliesslich durch freiwillige Beiträge und wird in der Schweiz und Liechtenstein durch das Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein vertreten.