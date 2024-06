UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Buchs SG erhält erstmals das Label «Kinderfreundliche Gemeinde»

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Zürich, 24. Juni 2024 – Am Sonntag verlieh UNICEF Schweiz und Liechtenstein der Stadt Buchs SG das Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Um die Kinderfreundlichkeit in der Stadt nachhaltig zu steigern, legen die Verantwortlichen besonderen Wert auf eine transversale Verankerung auf politischer und Verwaltungsebene sowie auf die Stärkung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen.

Im feierlichen Rahmen des städtischen Sommerfestes überreichte Cyrill Tait, stellvertretender Geschäftsleiter von UNICEF Schweiz und Liechtenstein, gestern Nachmittag das UNICEF Label «Kinderfreundliche Gemeinde» (KFG) an Fred Rohrer, Stadtrat und Leiter des Ressorts Kultur, Freizeit und Sport. In seiner Rede betonte Cyrill Tait: «In den letzten Jahren hat die Stadt Buchs mit unermüdlichem Engagement die verschiedenen Prozessschritte hin zum Label erfolgreich durchlaufen. Dafür möchte ich allen beteiligten Personen meine Wertschätzung und Anerkennung aussprechen». Er ergänzte: «Die durchgeführten Workshops und die erarbeiteten Massnahmen sind ein starkes Bekenntnis zur Kinder- und Jugendfreundlichkeit».

Mit der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» unterstützt UNICEF Schweiz und Liechtenstein Gemeinden bei der Umsetzung der Kinderrechte auf der kommunalen Ebene und zeichnet sie für dieses Bekenntnis aus. Der Verleihung der Auszeichnung ging ein längerer Prozess voraus, der vor zwei Jahren mit einer umfassenden Standortbestimmung begann. Diese ergab, dass Buchs SG bereits wichtige Kriterien einer kinderfreundlichen Gemeinde erfüllte, insbesondere in den Bereichen Kinderschutz und Prävention, Bildung sowie im Frühbereich. Das grösste Entwicklungspotenzial zeigte sich bei der Verankerung der Kinderfreundlichkeit als Querschnittsthema sowie in den Bereichen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und der Raumplanung und -gestaltung. Themen, welche die Stadt Buchs SG im Aktionsplan aufgenommen hat. Nach der Standortbestimmung fanden Workshops und Umfragen mit Kindern und Jugendlichen statt. Basierend darauf entwickelte die Gemeinde einen Aktionsplan mit konkreten Massnahmen, die in den kommenden vier Jahren umgesetzt werden sollen.

Aktionsplan 2024 - 2027

Der Aktionsplan ist ein zentraler Bestandteil des KFG Prozesses und hat zum Ziel, die Kinderfreundlichkeit in den kommenden Jahren nachhaltig steigern. Nach seiner Ausarbeitung wurde er vom Stadtrat in Buchs verbindlich verabschiedet. Der Aktionsplan umfasst sechs Handlungsfelder:

1: Kinderfreundliche Politik

2: Kinderfreundliche Verwaltung

3: Frühbereich und Familie

4: Kinderschutz und Prävention

5: Gesundheit und Freizeit

6: Raumentwicklung

Die Gemeinde plant, insgesamt 22 Massnahmen umzusetzen, darunter die folgenden:

Institutionalisierung des Kinderrates

Verankerung und Stärkung des Jugendrates

Ausbau der «Kita Schatzchischta»

Bau und Betrieb des Skateparks

Kostenloser Ortsbus für Kinder und Jugendliche

Mit den gewählten Schwerpunkten möchte Buchs SG die Stadtentwicklung nachhaltig kinderfreundlich gestalten und die Jüngsten aktiv einbeziehen.

Im Kanton St. Gallen ist Buchs SG die fünfte Gemeinde, die von UNICEF Schweiz und Liechtenstein mit dem Label ausgezeichnet wird. Neben Buchs gehören auch Flawil, Rapperswil-Jona, Uznach und Wil zum Netzwerk der «Kinderfreundlichen Gemeinden».

Hier finden Sie weitere Informationen über die UNICEF Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde».

Kontakte für Medien:

UNICEF Schweiz und Liechtenstein, Jürg Keim, Medienstelle, 044 317 22 41, j.keim@unicef.ch

Über UNICEF

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat über 75 Jahre Erfahrung in Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe. UNICEF setzt sich in mehr als 190 Ländern und Territorien für die Einhaltung der Kinderrechte ein. Zu den zentralen Aufgaben gehören die Umsetzung von Programmen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bildung, Wasser und Hygiene sowie Kinderschutz. UNICEF finanziert sich ausschliesslich durch freiwillige Beiträge und wird in der Schweiz und Liechtenstein durch das Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein vertreten.