Rodersdorf wird «Kinderfreundliche Gemeinde»

Die Gemeinde Rodersdorf wurde heute erstmals von UNICEF als «Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet. Damit ist sie bereits die fünfte Gemeinde im Kanton Solothurn, die dieses Label erhält.

Am heutigen internationalen Kinderrechtstag erhielt die Gemeine Rodersdorf am Nachmittag das UNICEF-Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Cyrill Tait, stellvertretender Geschäftsleiter von UNICEF Schweiz und Liechtenstein überreichte dort das Label im feierlichen Rahmen an den Gemeindepräsidenten Thomas Bürgi. «Wie alles Schützenswerte ist die Kinderfreundlichkeit eine Daueraufgabe. Sie muss gelebt, gehegt, gepflegt und weiterentwickelt werden,» sagte Cyrill Tait anlässlich seiner Rede. «Ich freue mich sehr, dass auch Rodersdorf das anerkennt und sich daher zukünftig zur Steigerung der Kinderfreundlichkeit und zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auf Gemeindeebene bekennt.» Zur Feier in der Mehrzweckhalle Grossbühl lud die Gemeinde alle Kinder, Jugendlichen, Familien und Einwohner/-innen von Rodersdorf ein.

Mit der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» unterstützt UNICEF Schweiz und Liechtenstein Gemeinden bei der Umsetzung der Kinderrechte auf der kommunalen Ebene und zeichnet sie für dieses Bekenntnis aus. Die Gemeinde Rodersdorf wurde nun von UNICEF erstmals als «Kinderfreundliche Gemeinde» zertifiziert.

Aktionsplan umfasst sechs Aktionsfelder

Grundlage für die Auszeichnung der Gemeinde Rodersdorf ist ein von der Gemeinde erarbeiteter Aktionsplan, der die Kinderfreundlichkeit von Rodersdorf in den kommenden Jahren nachhaltig steigern soll. Der Aktionsplan wurde auf Basis einer Situationsanalyse und darauffolgenden Workshops mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Fachpersonen für den Zeitraum 2023 – 2026 erarbeitet. Er umfasst sechs übergeordnete Aktionsfelder in unterschiedlichen Themenbereichen:

1. Erstellung eines Kinder- und Jugendleitbildes:

Mittels eines partizipativen Verfahrens soll ein Kinder- und Jugendleitbild erstellt werden.

2. Förderung der Mitsprache von Kindern und Jugendlichen in Gemeindeangelegenheiten:

Die Gemeinde möchte die Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf Gemeindeebene ausbauen. Dafür soll unter anderem ein Kinder- und Jugendrat eingesetzt werden.

3. Einbezug und Mitsprache auf der Primarstufe

Die Partizipation in der Schule wird gestärkt und ein fester Teil des Schulprogramms.

4. Kinder- und jugendfreundliche Begegnungsräume:

Der öffentliche Raum in Rodersdorf soll für Kinder und Jugendliche noch mehr altersgerechte Freizeitaktivitäten ermöglichen.

5. Verkehrswege für Kinder und Jugendliche

Der öffentliche Raum in Rodersdorf soll für Kinder und Jugendliche mehr Sicherheit bieten. Die Verbesserung der Schulweg- und Verkehrssicherheit durch Temporeduktion steht dabei im Vordergrund.

6. Koordination und Erweiterung familienergänzender Betreuungsangebote

Die Gemeinde will die ausserschulischen und familienergänzenden Betreuungsangebote aktiv koordinieren. Dafür soll zunächst eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden.

Fünfte «Kinderfreundliche Gemeinde im Kanton Solothurn

Die Gemeinde Rodersdorf ist die 62. Gemeinde in der Schweiz und in Liechtenstein, welche die Auszeichnung «Kinderfreundliche Gemeinde» erhält. Seit 2021 unterstützt der Kanton Solothurn die Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» finanziell. Im Kanton Solothurn ist Rodersdorf nach Laupersdorf, Grenchen, Boningen und Zuchwil bereits die fünfte «Kinderfreundliche Gemeinde».

Hier finden Sie weitere Informationen über die UNICEF Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde».

Kontakt für Medien:UNICEF Schweiz und Liechtenstein: Jürg Keim, Mediensprecher, 044 317 22 41, j.keim@unicef.ch

