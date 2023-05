UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Kinder aus Kanton Zürich mit Sternenwochen-Award nominiert

Zürich, 4. Mai 2023 – Kinder aus der Gemeinde Winterthur sind dieses Jahr für den Sternenwochen-Award nominiert. Auch dieses Jahr werden die kreativsten Sammelaktionen mit dem Sternenwochen-Award ausgezeichnet. Die Award Ceremony findet am 13. Mai im Schauspielhaus Zürich statt.

Am 13. Mai werden die kreativsten Sammelaktionen mit dem «Sternenwochen-Award» ausgezeichnet. Nominiert sind auch Kinder aus Winterthur. Die Sternenwochen sind eine gemeinsame Aktion von UNICEF und der Zeitschrift «Schweizer Familie». Bei den Sternenwochen engagieren sich Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein mit kreativen Sammelideen für andere Kinder in Not. Seit 2004 haben etwa 125 000 Kinder mittlerweile beinahe acht Millionen Franken gesammelt und damit eindrücklich ihre Solidarität für notleidende Kinder demonstriert.

Sammeln gegen den Hunger auf Madagaskar

Dieses Jahr engagieren sich die Kinder in der Schweiz und Liechtenstein unter dem Motto: «Hunger in Madagaskar stoppen». Im Süden der Insel, wo aufgrund des Klimawandels die schlimmste Dürre seit 40 Jahre herrscht, hungern viele Familien. Jedes zweite Kind ist chronisch mangelernährt, insbesondere Kinder unter fünf Jahren so schwer, dass ihr Leben bedroht ist. Schätzungen gehen davon aus, dass allein im Süden Madagaskars schon bald rund 300 000 Kinder unter fünf Jahren von schwerer akuter Mangelernährung betroffen sein könnten.

Die «Sternenwochen» setzen sich für das Überleben dieser Kinder ein. Mit der Sammelaktion ermöglicht UNICEF, akut mangelernährte Kinder mit Spezialnahrung, medizinischer und materieller Hilfe zu versorgen. Dank der Hilfe wird in den Gesundheitszentren das Personal bei der Behandlung akuter Fälle und der Überwachung von gefährdeten Kindern unterstützt. Diese Hilfe wird dringend gebraucht.

Kinder aus dem Kanton Zürich nominiert

Aus dem Kanton Zürich wurden insgesamt vier Sammelaktionen nominiert. Zwei von den Kindern die für ihre besonders kreativen Sammelaktionen nominiert wurden kommen aus Winterthur. Ronja Habegger und Ida Giger führten vor ihrem Haus Stepptänze auf, um Spenden zu sammeln und sind dafür in der Kategorie «Freunde/Geschwister» nominiert.

Einladung zur Sternenwochen Award Ceremony

Am Samstag, 13. Mai von 12:00 bis 13.30 Uhr feiern wir den Erfolg der «Sternenwochen» 2022 im Schauspielhaus Zürich mit Marius & die Jagdkapelle, und der Musikerin Naomi Lareine.

Türöffnung ist um 11:00 Uhr mit Apéro, die Show startet um 12:00 Uhr.

Die Moderatorin Sandra Studer führt durch den Anlass und prominente Persönlichkeiten überreichen den gelben Stern-Pokal für die besten SammeIideen. Aber nicht nur das – die Stars werden die Zuschauer auch bestens unterhalten. Lasst euch überraschen!

