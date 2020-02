UNICEF Schweiz und Liechtenstein

UNICEF verstärkt Präsenz in Liechtenstein

Bild-Infos

Download

Zürich, 6. Februar 2020 - Das Komitee von UNICEF Schweiz und Liechtenstein baut seine Präsenz im Fürstentum Liechtenstein weiter aus. Peter Beck unterstützt ab sofort die Kinderrechts- und Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen im Fürstentum.

Seit September 2018 hat UNICEF ihre Arbeit und ihre Präsenz auch auf das Fürstentum Liechtenstein ausgeweitet. Nun konnte das nationale Komitee der Kinderrechts- und Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen Herrn Peter Beck zur Verstärkung seiner Arbeit im Fürstentum gewinnen. Peter Beck verfügt über Erfahrungen in der Wirtschaft, Verwaltung und Politik und ist aktuell als selbstständiger Berater tätig. Er wird UNICEF ab sofort als lokaler Ansprechpartner in Liechtenstein zur Verfügung stehen und die bereits guten Beziehungen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und UNICEF weiter ausbauen. Bettina Junker, Geschäftsführerin von UNICEF Schweiz und Liechtenstein, zeigt sich hoch erfreut über den Neuzugang: "Wir sind überzeugt, dass wir mit Peter Beck, der im Fürstentum hervorragend verankert ist und über ein weitreichendes Netzwerk verfügt, die richtige Person gefunden haben, um das wichtige Mandat von UNICEF noch stärker in die Gesellschaft in Liechtenstein hineinzutragen."