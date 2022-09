Weleda AG

Weleda mit dem Nachhaltigkeitspreis des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller ausgezeichnet

Schwäbisch Gmünd (ots)

Jury lobte Weledas erfolgreiches umwelt- und verantwortungsbewusstes Wirtschaften als erstes B Corp zertifiziertes Unternehmen der Arzneimittelbranche in Deutschland.

Die Weleda AG ist eines von drei Unternehmen, die mit dem Preis für Nachhaltigkeit des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller (BAH) ausgezeichnet wurde. Er ist einer der ersten Nachhaltigkeitspreise in der europäischen Pharmabranche. Der BAH möchte damit Unternehmen inspirieren, eigene Projekte zum ökologischen und sozialen Wandel umzusetzen.

Weleda überzeugt in Nachhaltigkeit

Weleda, weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung, konnte mit ihren herausragenden Nachhaltigkeitsprojekten überzeugen. Bei der Preisverleihung am 27. September in Berlin lobte die Jury, wie Klimaschutz sowie umwelt- und verantwortungsbewusstes Wirtschaften erfolgreich in die Unternehmensstrategie etabliert wurden. Als erstes Unternehmen in der deutschen Arzneimittelbranche erhielt Weleda 2021 die internationale B-Corporation Zertifizierung gemäß der strengen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung).

B Corp für positive Veränderung der Welt

Dr. Aldo Ammendola, bei Weleda als Mitglied der Geschäftsleitung zuständig für Research & Development und Quality, erklärt: "Die B-Corp-Zertifizierung hat uns geholfen, noch sensibler für Nachhaltigkeitsfragen zu werden. Sie bildet das Rahmenwerk für alle Unternehmen auf dieser Welt, die sich nachhaltig aufstellen wollen." Die B Corp-Community eine der Wunsch, die Wirtschaft als Kraft für eine positive Veränderungen zu nutzen - daher laute ihre Devise: Business as a force for good. In der Wirtschaftswelt, so Ammendola, komme diese Haltung einem Paradigmenwechsel gleich. Meistens gilt als Zweck eines Unternehmens, Profite zu erzielen. Das werde natürlich auch in Zukunft so bleiben, aber nicht um jeden Preis oder auf Kosten von Menschen, Tieren oder der Umwelt. Bei Weleda lebe man diese Grundhaltung seit jeher. "Je mehr Menschen nachhaltig erzeugte Arzneimittel und Naturkosmetika kaufen, desto besser für die Umwelt. Denn nur wenn Natur und Erde gesund sind, können auch wir Menschen gesund bleiben. Das ist die Idee hinter unserem Konzept 'One Health - One Beauty' ".

Auf Unternehmensebene ist Weleda seit 2021 klimaneutral und voraussichtlich ab Oktober 2022 gilt dies auch für die Arzneimittel und Naturkosmetikprodukte, und zwar global.

Inspiration für andere

Tobias Boldt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des BAH, gratulierte den drei Preisträgern Weleda, Salus und ORION Pharma: "Der Preis zeichnet Modellprojekte für mehr Nachhaltigkeit aus und fördert die Umsetzung von innovativen Maßnahmen zur ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit. Er ist einer der ersten Nachhaltigkeitspreise in der europäischen Pharmabranche. Neben dem übergeordneten Ziel, die Gesundheitsversorgung der Menschen sicherzustellen, liegt unser Fokus darin, die Unternehmen bei der anstehenden ökologischen Transformation zu begleiten. Bei diesem zentralen Aspekt nimmt der BAH eine Vorreiterrolle innerhalb der Arzneimittelverbände in Deutschland und Europa ein." Der BAH hat den Nachhaltigkeitspreis ins Leben gerufen, um übertragbare Modellprojekte für zukunftsfähiges Wirtschaften auszuzeichnen und um andere Unternehmen zu inspirieren, eigene Projekte zur ökologischen und sozialen Transition umzusetzen.

Weleda spendet das Preisgeld

Das Preisgeld in Höhe von 10.000 EUR spendet Weleda an die Ukraine-Hilfe Göggingen. Mit dem Geld sollen 30 ukrainische Kinder und Jugendliche, die durch Kriegserfahrungen traumatisiert sind, in einem Camp professionell psychotherapeutisch unterstützt werden.

Über den Nachhaltigkeitspreis

Die hochkarätig besetzte und unabhängige Jury hat die Preisträger auf Basis transparenter Qualitätskriterien ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie auf der BAH-Themenseite Preisträger 2022 und auf der Themenseite Nachhaltigkeitspreis.

Über den BAH

Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die im BAH organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zum BAH.

Über B-Corp

B Corporations sind Unternehmen, die sich in ihren Statuten zu gesellschaftlichem Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit bekennen. In einem rigorosen Testverfahren lassen sie Unternehmensführung,

Mitarbeiterrechte, sowie Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Kund:innen messen. Seit der Gründung im Jahr 2006 gibt es mittlerweile in mehr als 70 Ländern über 5.000 zertifizierte B Corporations. Diese internationale Bewegung verbindet Unternehmen auf ihrem Weg in eine verantwortungsbewusste Zukunft der Wirtschaft.

Unter www.bcorporation.de gibt es mehr Informationen zu B Corp

Über die Ukraine-Hilfe Göggingen e.V.

Der Verein für die unterstützt Betroffenen des Krieges in der Ukraine durch Geld- und Sachspenden sowie durch persönliche Unterstützung. Finanzielle Mittel werden insbesondere dazu genutzt, um notwendige Sachspenden zu erwerben und diese in die Ukraine zu transportieren. Menschen mit Flucht-, Kriegs- und Traumaerfahrungen erhalten psychologischer Betreuung, Die Vereinsvorsitzende Olga Gerashchenko ist selbst gebürtige Ukrainerin.

www.ukrainehilfe-goeggingen.de

Über Weleda

Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 27 Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende.

Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heute die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.

Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie auf www.weleda.de/ch/at