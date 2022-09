Valiant Holding AG

Valiant erhöht Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten

Im Zuge der Leitzinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom 22. September 2022, erhöht Valiant bereits per 1. Oktober 2022 die Zinsen bei den Sparkonten und per 1. November 2022 bei den Vorsorgekonten. Für die Kundinnen und Kunden der lila Bank lohnt sich das Sparen dadurch noch mehr.

Mit dem Entscheid der SNB, den Leitzins erneut anzuheben, ist in der Schweiz ein weiterer Schritt in der Zinswende erfolgt. Valiant ist auf diese Entwicklung vorbereitet und erhöht den Zinssatz auf verschiedenen Spar- und Vorsorgekonten zu Gunsten ihrer Kundinnen und Kunden. Sie gibt damit die Vorteile direkt an ihre Kundschaft weiter: Sparerinnen und Sparer erhalten bei Valiant neu bis zu 0.25% Zinsen.

Bereits im Frühsommer hat Valiant nach der SNB-Leitzinserhöhung im Juni 2022, die Negativzinsen bei ihren Privat- und Firmenkunden per 1. Juli 2022 aufgehoben.

Im aktuellen Marktumfeld beweist Valiant nun auch mit der umgehenden Zinserhöhung auf ihren Spar- und Vorsorgeprodukten, dass sie agil unterwegs ist und schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren kann.

Weitere Informationen finden Sie unter valiant.ch/privatkunden/sparen-konten-lila-sparkonto und valiant.ch/privatkunden/vorsorgen-vorsorgeprodukte.

Kontakt für Medienschaffende

Thomas Ulrich, Leiter Kommunikation, 031 320 96 00, medien@valiant.ch

